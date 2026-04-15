La Robur et Virtus alla terza prova del Campionato Csen

Ultimo weekend di gara per le atlete della Robur Et Virtus Villasanta che hanno partecipato alla terza prova del campionato eccellenza L1 Csen al palazzetto di Villasanta.

Le gare

Nella categoria Esordienti Melissa Valè conquista il gradino più alto del podio nella classifica generale e vince il titolo di campionessa Regionale 2026.

Ginevra Palazzolo ottiene un terzo posto a volteggio e un terzo posto a parallela, Vittoria Negri si piazza in un ottimo quarto posto a parallela.

Nella categoria Allieve A si distinguono in parallela Alice Maggioni che ottiene il primo posto, Marta Magni terza mentre a seguire Viola Giltri quarta. Emma Fusetti ottiene un primo posto al volteggio. Marta ottiene anche uno splendido quarto posto a corpo libero.

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Per la categoria Allieve B nel generale Noemi Galimberti ottava, Serena Miceli 16esima e Giada Della Siega 20esima.

Nella categoria Allieve C Gaia Gasbarro terza a volteggio, Magni Noemi ottava a volteggio ed Emma Brioschi 11esima, Giulia Ercolano 12esima al corpo libero.

Nella categoria Junior A Arianna Sironi ottiene un brillante primo posto a corpo libero, Lorella Mandelli prima in trave, quarta a volteggio e nel generale quinta, Alessia Munafo conclude la sua gara al 16esimo posto migliorandosi notevolmente.

La categoria Junior B vede Marta Mattiazzo quarta a volteggio e quinta a parallela e corpo libero, nel generale 12esima.

Infine, per la categoria Senior Chiara Bragalini ottiene un ottimo terzo posto nel generale mentre Vittoria Arenella ottiene un eccellente quinto posto generale, secondo a volteggio e primo in trave.