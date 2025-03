La Robur et Virtus brilla al Campionato individuale

Si è conclusa una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni per le ginnaste della società Robur Et Virtus, impegnate nel Campionato Individuale LD Base e Avanzato a Capriate. Un’esperienza importante per molte di loro, tra prime volte, nuove difficoltà affrontate e traguardi raggiunti con determinazione.

I risultati

A inaugurare la competizione è stata Camilla Cereda (A3), alla sua prima esperienza in LD Avanzato. La tensione si è fatta sentire, ma nonostante l’emozione e gli elementi nuovi portati in gara, ha saputo gestire la prova con carattere, chiudendo con un incoraggiante 10° posto.

A seguire, Vittoria Paleari (S1 - LD Avanzato) ha mostrato una buona prova generale, ma un’imprecisione alla trave le ha impedito di salire ancora più in alto in classifica, piazzandosi comunque al 6° posto. Stessa posizione per Chiara Galli (S2 - LD Avanzato), che ha dovuto fare i conti con qualche errore nello stesso attrezzo. Entrambe hanno però dimostrato grande preparazione e voglia di migliorarsi, ponendo basi solide per le prossime gare.

A chiudere la giornata ci ha pensato Greta Galbiati (J2 - LD Base), che con una gara precisa e pulita ha saputo imporsi con carattere, conquistando un meritatissimo 3° posto generale. Un risultato che premia il suo impegno e la costante crescita.

L'altra gara

Nel frattempo, nel weekend, la nostra società è stata impegnata anche a Cimbro, dove si è svolta la 2ª prova della Cup a squadre. Ancora una volta, le ginnaste hanno dimostrato il loro valore, distinguendosi in un campionato altamente competitivo.

Nella categoria Allieve A, la squadra composta da Origgi Sara, Beltran Soto Maive Ayelen, Giacomini Anna e Ferrari Aurora. ha brillato con un’ottima prestazione, conquistando il 5° posto a pari merito con la 4ª squadra su 22 partecipanti. Un risultato di spessore che conferma il livello della nostra società.

Nella categoria Allieve B, le nostre ginnaste si sono trovate di fronte a ben 40 squadre avversarie.

La squadra A (Ndiaye Mayla Mareme, Munno Aurora, Reitano Beatrice, Leone Nora, De Luca Eleonora) e la squadra B (Paschini Alice, D'antoni Asia, De Luca Chiara, Mariani Nora, Calabrò Cloe) hanno affrontato la competizione con grinta e determinazione, portando a casa ottimi piazzamenti e dimostrando la qualità del lavoro svolto in palestra.

Passando alle Junior A, la squadra A (Katana Katrin, Zayed Layla, Stucchi Rachele Ida, Giovagnoli Anita) e la squadra B (Torelli Carolina, Pedersen Isabella, Borghi Alessia, De Luca Alessandra, Terzoli Rebecca) hanno affrontato la gara con determinazione, nonostante qualche piccola imprecisione. L’assenza di Arianna, fermata da un infortunio, si è fatta sentire, ma le ragazze hanno saputo reagire e chiudere la competizione con grande spirito di squadra.

Le ginnaste hanno dimostrato, ancora una volta, di poter competere ad alti livelli, affrontando con carattere ogni sfida. Il lavoro, la passione e il sacrificio che ogni giorno portano in palestra si stanno traducendo in risultati sempre più importanti.