La Robur et Virtus conferma il suo stato di forma

Continua la splendida stagione della Robur et Virtus che, dopo le ottime prime uscite delle scorse settimane , ha confermato il proprio momento positivo anche nella prima prova del circuito Rainbow. Da segnalare con orgoglio anche la prima gara delle Pulcine: un debutto speciale che ha visto le nostre piccolissime affrontare l’emozione della pedana con grinta e qualità, aprendo nel migliore dei modi il loro

percorso sportivo.

I risultati del fine settimana

Nella categoria Pulcine Giulia Lombardo si è classificata prima nella classifica generale, seguita dalle compagne di squadra Ludovica Nobili – e Ariana Berdufi

Nella categoria Esordienti Martina Merlo è giunta quarta nella classifica generale, Cecilia Malavasi prima al volteggio, Carlotta Lopolito terza al volteggio e Carol Grillo quinta al volteggio.

Nella categoria Allieve B Marta Lofrese si è classificata prima al Corpo Libero, Giulia Campanaro terza alla Trave, Elisa Bonetti quarta al Trampolino e Irene Pozzoni quarta al Volteggio, mentre nelle Allieve C Vittoria Colombo si è classificata terza al Trampolino.

Nella Categoria Open Emma Gagliardi è giunta terza nella classifica generale, nel Rainbow avanzato, nella categoria Esordienti, Victoria Murra è arrivata quarta nella classifica generale.

GOLD da applausi: Robur tra le migliori della Lombardia

A rendere questo avvio di stagione ancora più significativo è anche quanto sta arrivando dal settore GOLD, dove la Robur si misura con la fascia più competitiva del panorama lombardo.

Pur non avendo palestre e strutture permanenti con scuola interna, come molte delle squadre concorrenti dove le ginnaste si allenano oltre 30 ore alla settimana, la Robur ha dimostrato di potersela giocare alla grande, dimostrando che i risultati si costruiscono con qualità, cultura sportiva e spirito di gruppo, anche senza una palestra dedicata , con un orario limitato per gli allenamenti e con tutte le complessità

organizzative che questo comporta.

Nella prima gara GOLD della stagione riservata alle migliori ginnaste lombarde delle annate 2016 e 2017, Michelle Tosello ha chiuso 22esima classificata su 44 (classifica generale), con una prestazione molto competitiva nonostante un errore alla trave e un programma ai cinghietti ancora in crescita, ottenendo inoltre il secondo miglior punteggio di giornata al Volteggio e mostrando grande solidità anche a Corpo Libero e

Parallela.

Straordinari i risultati delle più piccole: Martina Argento ha conquistato un piazzamento da vertice, chiudendo 8a classificata (classifica generale) su 50 atlete, confermandosi tra le migliori ginnaste della Lombardia nella sua annata; Melissa Lupoli ha ottenuto un eccellente dodicesimo posto (classifica generale) su 50 atlete, entrando nel gruppo delle prime della regione in una competizione dove i margini sono minimi e ogni dettaglio fa la differenza.

Risultati che parlano di talento e lavoro quotidiano e che sono perfettamente in linea con la grande storia della Robur et Virtus: una società che in passato ha portato atlete fino alla Nazionale e alle Olimpiadi e che oggi, con la stessa identità e lo stesso spirito, continua a far crescere ginnaste capaci di competere ai massimi livelli regionali.

Le allenatrici esprimono grande orgoglio per questo gruppo straordinario di atlete che, con impegno, passione e spirito di squadra, sta portando lustro non solo alla Robur et Virtus ma a tutto il movimento sportivo di Villasanta, rappresentandone al meglio i valori dentro e fuori la pedana.