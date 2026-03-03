La Robur et Virtus si conferma nella seconda prova

Agrate ha ospitato la seconda prova del Campionato CSEN di ginnastica artistica e la Robur et Virtus di Villasanta ha dato seguito all'eccellente inizio di stagione con risultati di assoluto valore

Agrate ha ospitato la seconda prova del Campionato CSEN di ginnastica artistica, categorie Eccellenza 2 e 3 e la Robur et Virtus di Villasanta ha dato seguito all’eccellente inizio di stagione con risultati di assoluto valore, che confermano ancora una volta la crescita costante

delle proprie atlete.

I risultati

Nella categoria Esordienti si è registrato un favoloso podio tutto bianco e blu nella classifica generale: al primo posto Emma Tundo, al secondo Giulia Pappalardo, al terzo Camilla Moioli. Ottima anche la prova di Mia Panzarasa, che ottiene il primo posto a corpo libero e

alle parallele ed un terzo posto a volteggio.

Nelle Allieve A Giulia Danelli è giunta seconda nella classifica generale, Ludovica Bianco terza nella trave

Nei Senior 1 Arianna Repossi è arrivata seconda nella classifica generale, Vittoria Paleari prima nella trave e nelle parallele

Nelle Allieve B Lisa Maini è giunta prima alla trave e al volteggio.

Nei Minimaster A Michelle Tosello si è classificata terza nella classifica generale, Rebecca Lovato seconda nella trave e terza nella parallela, Giada Sanvito prima nella trave, Martina Argento sesta nella parallela e Melissa Lupoli settima nella parallela

Nei Master 1 Valentina Monti è arrivata terza nella trave, Chiara Galli nona in parallela, nei Master 2 Chiara Pellicano è giunta seconda nella trave, mentre nella Junior 1 Fabiola Bove è arrivata terza nella parallela e settima nel generale

Nel complesso i colori bianco e blu hanno brillato una volta ancora in tutte le categorie riempiendo di orgoglio tutto lo staff della Robur, mentre allenatrici ed atlete non vedono l’ora di tornare in pedana per affrontare con lo stesso entusiasmo e spirito di squadra la prossima prova, facendo tesoro di questi risultati.