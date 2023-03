Appuntamento sui colli euganei per le ragazze della Società Ciclistica di Cesano Maderno che domenica 26 marzo hanno preso parte al 12º Trofeo Vini “Terre Gaie” a Vò Vecchio.

La SC Cesano Maderno in gara sui colli euganei

Un gara di difficile interpretazione e che ha visto, in entrambe le categoria ai nastri di partenza, dimezzare le atlete in gara fino alla fine.

Ma partiamo dalle esordienti: al via erano in 140 tra il primo e secondo anno di categoria e tra di loro le portacolori cesanesi Anna Caccia, Anita D’Alessandro, Giulia Lombardi e Irene Pancheri.

Quattro le tornate del circuito di 7,45 chilometri, che si districa tra Vò Vecchio, Vò e Boccon di Vò, dove è posto uno strappo impervio e difficile. Ed è proprio lo strappo, tornata dopo tornata, a dimezzare il numero delle atlete: ne rimangono in gara circa la metà al suono della campana che segnala l’ultimo giro.

Le cesanesi Giulia Lombardi e Irene Pancheri, entrambe al primo anno di categoria resistono alla scrematura mentre il gruppo si frammenta sul lungo rettilineo dell’ultimo chilometro e per pochissimo sfiorano la top ten di giornata chiudendo in 11ª e 17ª posizione.

Allieve

Gara altrettanto movimentata per le donne allieve che si presentano in 169 al via. Tra di loro le cesanesi Anna Colombo, Carlotta Colombo, Giulia Beretta, Giulia Costa-Staricco, Sofia Farina, Letizia Pirola, Michela e Paola Zucca.

Sette le tornate riservate alla categoria, con il gruppo che avanza a ritmo sostenuto sulla salita di Boccon passaggio dopo passaggio.

Anche in questo caso la selezione fa si che il gruppo principale rimanga composto da 78 unità che procedono compatte all’ultimo chilometro. Poi un contatto nella pancia del gruppo al lancio della volata finale compromette il finale delle ragazze della formazione guidata dal DS Guido Roncolato che vengono bloccate nella caduta, fortunatamente senza conseguenze.

Prossimi appuntamenti

I prossimi impegni vedranno la formazione brianzola di nuovo in gara domenica 2 aprile a San Marino di Carpi, dove avrà inizio il circuito tra regioni del Trofeo Rosa.

(nella foto di copertina di Sofia Clerici, Irene Pancheri)