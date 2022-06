La Sc Cesano Maderno sulle strade venete e lombarde

Nuovo weekend di gare per le ragazze della formazione brianzola di patron Fontana: sabato 11 giugno impegno in Veneto per le allieve partecipanti alla cronoscalata, mentre domenica 12 giugno formazione in gara sulle strade bresciane.

Divisi tra strade venete e lombarde

Sabato si è svolta la prova tecnica per le ragazze allieve che hanno preso parte alla cronoscalata Lugo-Cerro nel Veronese. Buona prova per le ragazze cesanesi che sfiorano il podio di giornata con Sofia Farina che conquista il quarto posto, seguita da Carlotta Colombo al sesto

Domenica 12 giugno nuova prova su strada a Mazzano (BS) per la formazione cesanese.

Al via per le donne esordienti Christine Valseschini, Giulia Beretta e Giulia Costa Staricco che devono percorrere quattro volte il circuito cittadino totalmente pianeggiante. Alcuni tratti del tracciato tecnici con curve e contro curve sotto il gran caldo del primo pomeriggio, rendono la gara sin da subito movimentata col gruppo che si seleziona notevolmente spezzandosi in più tronconi. Le ragazze cesanesi guidano la testa della corsa e riassorbito l’ultimo tentativo di allungo si preparano alla volata a ranghi compatti: Giulia Beretta trova lo spunto per conquistare il sesto posto, mentre Giulia Costa Staricco l’ottavo.

Per le donne allieve previste 10 tornate inizialmente, ma ridotte a 9 a causa di una caduta a metà gara che la sospende per qualche minuto.

Gruppo così che riparte da zero per le tornate finali e si mantiene compatto ma allungato in vista del traguardo, con le portacolori cesanesi che terminano in gruppo.

Buona prova anche delle giovanissime a Mariano Comense che centrano il terzo posto con Beatrice Caccia nelle G3 e con Anna Caccia nelle G6.