La sevesina Sara Fiorin è argento europeo

Brillante argento europeo per Sara Fiorin.

In pista

La sevesina Sara Fiorin, portacolori del Team Gauss Fiorin, è fra le protagoniste dell'ottimo rendimento della Nazionale italiana ai Campionati europei su pista Juniores e Under 23 in corso di svolgimento ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi. La classe 2003 - quindi di categoria Junior - ha fatto ottime cose nella specialità dell'eliminazione, andando a conquistare il secondo posto della prova continentale. Meglio di lei ha fatto solo la russa Alina Moiseeva, mentre il podio è stato completato dalla tedesca Lana Eberle.

La polivalente Sara Fiorin

La sevesina Sara Fiorin è una giovane stella del ciclismo a tutto tondo. Detto dell'argento continentale di Apeldoorn, in pista aveva già vinto tre titoli italiani di categoria. Su strada, inoltre, nel solo 2021 ha vinto quattro corse di un giorno, fra aprile e giugno, imponendosi a Civitanova Marche, Corridonia, Ascoli Piceno e Martellago. E la brianzola sa fare grandi cose anche nel ciclocross, specialità in cui eccelle nei mesi invernali.

Settimana intensa

Prima dell'argento nell'eliminazione, Fiorin aveva raccolto - insieme alle compagne di Nazionale - il quarto posto nella prova sprint a squadre, cedendo nella finale per il bronzo alla Germania per soli tre decimi di secondo. Proprio in queste ore, invece, la brianzola sta affrontando l'omnium (quattro prove diverse i cui risultati vengono combinati in un'unica classifica): alla vigilia della corsa a punti, ultima specialità in programma, la portacolori azzurra è ancora in lizza per il podio, anche se le serve una grande impresa per superare diverse rivali.