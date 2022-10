Prima gara Indoor Autunnale a Cucciago per la sezione di tiro con l’arco della Polisportiva Besanese questo weekend, culminata con una fruttuosa raccolta di podi e medaglie.

La sezione di tiro con l'arco di Besana fa incetta di podi e medaglie

La compagnia dei bianco rossi, in evidente crescita numerica, porta a casa oltre i meritati podi, la

soddisfazione di vedere i risultati del lavoro estivo di tecnici e atleti:

"Il tiro con l’arco può apparire come uno sport solo individuale - sottolinea la società - dove è il talento a determinare il risultato di una gara; alla Besanese però puntano alla crescita personale dell’atleta singolo, unita alla forza data dal “fare gruppo” e “fare squadra”. Il sostenersi a vicenda nei momenti di difficoltà e il festeggiare insieme in quelli di trionfo sono la chiave per rendere vera la frase pubblicata dalla Fitarco Italia sui loro social questa settimana: “Tira con l’arco perché lo ami. Vincere è solo qualcosa in più”.

Tutti i risultati

In attesa di capire come sarà la stagione quest'anno, ecco che nel fine settimana non sono mancate grandi soddisfazioni con tanti podi e medaglie conquistate. Di seguito l'elenco dei premiati:

Secondi Giovanissimi Maschile: Patri Samuele

Primi e secondi Ragazzi Femminile: Durante Anna, Sidella Adelaide

Primi Ragazzi Maschile: Bestetti Timoteo Tashi

Primi, secondi e terzi Allievi Femminile: Agrati Camilla, Pedoto Chiara, Consonni Aida

Primi e secondi Allievi Maschile: Villa Matteo, Sinigaglia Francesco

Primi e terzi Junior Femminile: Patri Sara, Ribotto Erika

Primi, secondi e terzi Junior Maschile: Pedoto Pietro, Brotto Andrea, Bugatti Federico

Secondi Senior Femminile: Corti Maria Carla

Primi di Squadra Allievi Femminile: Agrati Camilla, Pedoto Chiara, Consonni Aida

Primi di Squadra Junior Maschile: Pedoto Pietro, Brotto Andrea, Bugatti Federico

Primi di Squadra Senior Femminile: Corti Maria Carla, Redaelli Monica, Muzzupappa Letizia

Secondi di Squadra Master Maschile: Crippa Marino, Sinigaglia Alessio, Morellini Alessandro