Campioni d’Italia con l’Under 10 e terzi alle Nazionali con l’Under 12: Spinvolley ha chiuso una stagione da sogno nel modo più bello e indimenticabile con la conquista del titolo di Campioni d’Italia nella categoria Under 10 e lo straordinario terzo posto nazionale con l’Under 12.

La Spinvolley Roncello chiude la stagione con uno splendido primo posto

Un’annata da incorniciare per una società che ha saputo costruire, passo dopo passo, con fatica, sacrificio e soprattutto tanta passione, una vera e propria favola sportiva. Dopo un percorso già eccezionale a livello provinciale e regionale, Spinvolley si è presentata la scorsa settimana alle Finali Nazionali con il cuore, la determinazione e la grinta che da sempre la caratterizzano. E i risultati sono arrivati: l’Under 10 ha conquistato il primo posto assoluto, laureandosi Campione d’Italia, mentre l’Under 12 è salita con orgoglio sul terzo gradino del podio nazionale, nonostante un cammino pieno di ostacoli e avversari ben più grandi, sia per età che per fisico.

Un successo davvero clamoroso per i piccoli eroi dell’Under 10, che hanno sfidato squadre da tutta Italia con una formazione giovanissima, composta da ben quattro atleti sotto età, tra cui due gemelline di appena 7 anni. Dopo un avvio un po’ titubante, i ragazzi hanno trovato fiducia, compattezza e sicurezza, crescendo partita dopo partita fino a realizzare il sogno di diventare Campioni d’Italia.

Una storia che dimostra ancora una volta quanto l’unione e la voglia di lottare possano fare la differenza. I protagonisti di questo straordinario trionfo sono: Irene Alfonso, Sofia Bocchiola, Sofia Cosi, Daniele Fontana, Giorgia Gallizzi, Cristiano Mariani, Luca Nodo, Ginevra Starace, Aurora Verduci e Sofia Verduci. Ma le emozioni non finiscono qui.

Anche l’Under 12 ha scritto una bellissima pagina di sport: su 12 atleti, ben 9 erano sotto età, ma la Spinvolley non ha mai avuto paura. Dopo aver mancato per un soffio l’accesso alla finalissima per il primo posto, a causa di un piccolo calo di concentrazione, i ragazzi hanno reagito con forza e determinazione nella finalina per il terzo posto. Entrati in campo con la testa giusta, hanno saputo dominare con tecnica e una grande voglia di riscatto, conquistando un meritatissimo terzo posto nazionale. Ecco i nomi dei protagonisti dell’Under 12: Nicolò Villa, Jasmine Guidi, Greta Milaqi, Greta Signorile, Andrea Dell’Orto, Chiara Focarelli, Giada Carucci, Marta Garufi, Giorgia Garufi, Gendi Thisocy, Elisa Onofrio e Greta Scaccabarozzi.

«È un’emozione difficile da spiegare – ha commentato l’allenatrice Margaret Argirò – questi risultati sono il coronamento di un lavoro lungo e faticoso, ma pieno di soddisfazioni. Il nostro motto è sempre stato “Si barcolla ma non si molla”, e oggi più che mai i nostri piccoli ci hanno insegnato cosa significa non mollare mai. Abbiamo affrontato squadre più grandi di noi per età, esperienza e statura, ma con il cuore, la passioe e un gruppo unito siamo riusciti a salire due volte sul podio nazionale. Sono orgogliosa di tutti loro, dei miei preziosissimi collaboratori Edera e Simone Villa, che sono il mio braccio destro e mi accompagnano ogni giorno in questo bellissimo percorso, e di tutto lo staff, Mariem, Mario e Ramona, persone meravigliose che mettono il cuore in ogni allenamento e in ogni partita. Questo è il terzo anno consecutivo che la Spinvolley partecipa alle finali nazionali e ogni volta torniamo a casa con qualcosa di grande. Non è fortuna, è il risultato di un percorso costruito con sacrificio, passione e spirito di famiglia». Spinvolley chiude così una stagione da record: 15 trofei conquistati tra Provinciali, Regionali e Nazionali, una crescita continua e una passione che trascina tutto il paese. Un’esperienza che i piccoli atleti porteranno nel cuore per sempre. «La Spinvolley paura non ne ha...» – ha continuato a ricordare coach Argirò, e stagione dopo stagione, questi ragazzi lo stanno dimostrando davvero. Il futuro è tutto da scrivere, ma una cosa è certa, alla Spinvolley si barcolla, ma non si molla mai.