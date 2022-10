E' stato un fine settimana ricco di soddsfazioni da tanti punti di vista per la sezione di tiro con l'arco della Polispostiva Besanese.

La squadra di tiro con l'arco di Besana fa incetta di podi

In primo luogo perché nel corso della gara (25+18 Mt indoor) che si è tenuta ad Oggiono, sia nella categoria femminile che in quella maschile, gli atleti brianzoli hanno portato a casa dei podi importanti. Nel dettaglio, nella sezione squadra master maschile la Polispostiva conquista il terzo posto grazie a Crippa Marino, Morellini Alessandro e Riboldi Adelio e ai loro 2926 punti. Mentre nella sezione femminile le maggiori soddisfazioni sono arrivate da Maria Carla Corti, al primo posto master femminile con 1013 punti.

Lo staff della Polispostiva poi è rimasto soddisfatto dalla partecipazione all'open day della sezione tiro con l'arco che si è svolto sabato 1 ottobre: ben qquaranta persone hanno sperimentato per la prima volta questo sport e tra queste c'è stato anche qualche colpo di fulmine che sboccerà nel nuovo corso neofiti in partenza proprio in questi giorni.

Le foto dell'open day

Infine grande festa questa settimana anche per la convocazione di Enzo Durante alla Coppa Italia Arco Nudo 2022 che si svolgerà a Settimo Torinese (TO) il 15-16 ottobre prossimi: ennesimo traguardo di livello nazionale per i nostri bianco rossi.