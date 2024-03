Nella giornayta di ieri, domenica 17 Marzo, una pattuglia di 27 atleti degli Arcieri dell'Airone hanno partecipato alla gara di Lurate Caccivio, in provincia di Como; gara che ha rappresentato, per i ragazzi del distaccamento di Carate Brianza, la chiusura della stagione indoor.

La stagione indoor degli arcieri dell'Airone si è chiusa con ottimi risultati

Si è confermata ad alto livello la presetazione di Samuel Franchini che con ben 559 punti ha conquistato il primo posto della classe Junior maschile arco olimpico e, assieme a Loris Burini e Paolo Buson hanno conquistato anche il primo posto di squadra.

Nella classe Allievi Femminile arco olimpico Angelica Andrade, grazie al suo record personale di 530 punti ha conquistato il primo posto e assieme a Rebecca Ceriani e Stella D'Argenio ha conquistato il primo posto di squadra.

Per quanto riguarda la categoria Arco Nudo, Marta Tinelli e Matilde Borgonovo sono salite sul primo gradino del podio per la propria classe.

Per la classe Master maschile, alla gara svoltasi a Biassono, Rocco Lisotti ha dimostrato di continuare a consolidare i propri punteggi.