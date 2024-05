La stagione motociclistica del team MC7 inizia con il terzo posto di Christian Gamarino

E’ partita a Vallelunga la stagione agonistica 2024 del team MC7 di Vimercate, guidato da Matteo Colombo.

Motoclub Vimercate: tutte le novità della stagione per MC7

Parecchie le novità a partire dalla moto: Christian Gamarino, campione del mondo endurance nella categoria stock e fresco reduce dal quarto posto alla ventiquattro ore di Le Mans, è entrato a far parte del team ufficiale Kawasaki con la ovvia conseguenza che non potrà più utilizzare l’Aprilia RSW4 come negli anni passati. La Kawasaki ZX10RR non è molto presente nei campionati nazionali a causa della scarsa competitività dovuta all’obbligo dell’uso della centralina unica che mal si adatta alla mille di Akashi; il motore è quindi in configurazione stock mentre è stata adottata componentistica superbike per la ciclistica, forcella, monoammortizzatore e forcellone posteriore sono quanto di meglio si possa trovare.

Altra novità è la partecipazione alla Pirelli Cup: il regolamento del National Trophy quest’anno esclude i piloti troppo veloci e pone dei limiti di età, questo per allargare la base dei possibili vincitori. Così piloti come Vitali, Vietti Ramus, Ruiu, Petrarca e Gamarino si sono trovati a dover cambiare trofeo.

L’avvicinamento alla prima gara non è stato aiutato dal tempo atmosferico: poche possibilità di prove sull’asciutto, così la messa a punto della ciclistica non è perfetta con qualche difficoltà all’avantreno, dove Gamarino lamenta un feeling non perfetto; tuttavia riesce a posizionarsi in quarta posizione sulla griglia alle spalle di Luca Vitali (con una Aprilia RSW4 sbk) Doriano Vietti Ramus (Aprilia RSW4 stock) e Lorenzo Petrarca (Honda CBR1000RR).

La stagione inizia con il terzo posto di Christian Gamarino

Al via Petrarca scatta bene e mantiene la prima posizione per un giro, poi è passato prima da Vitali e poi da Vietti Ramus, mentre Gamarino ha qualche difficoltà con il pilota abruzzese che gli fa da tappo. Finalmente al quarto giro Christian si libera del pilota Honda e inizia l’inseguimento alla coppia di testa guidata da Vietti Ramus. All’ultimo dei dieci giri i tre sono in scia: Vietti Ramus vince con 338 millesimi di vantaggio su Vitali e 727 su Gamarino.

Piloti e team sono soddisfatti del risultato, considerando la limitata conoscenza della Kawasaki che però si è dimostrata più competitiva di quanto ci si aspettasse: di sicuro con l’esperienza le cose miglioreranno. Un podio alla prima gara e con una moto poco considerata è un eccellente esordio.

Prossimo impegno sul circuito toscano del Mugello.