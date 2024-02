Dopo la trasferta purtroppo non positiva a Livorno, i brianzoli di Brianza Casa basket questo fine settimana sono scesi in campo in Campania contro la Paperdi Caserta, valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie B Nazionale.

La trasferta campana sorride a Brianza Casa Basket

Avvio di partita con Brianza che cerca di imporre la propria velocità di gioco, Caserta accetta questo ritmo ma entrambe le squadre faticano a trovare il fondo della retina, complice anche soluzioni di tiro non ideali. Sul finire di primo quarto, Brianza casa Basket (BCB) si sblocca ripetutamente dalla lunga distanza dando vita al primo break: tocca il +9 sul 12‐21 con la tripla di Ceparano, prima dei tre liberi di Sergio in chiusura di primo quarto: 15‐21 il risultato dopo 10 minuti di gioco.

La seconda frazione inizia con un 5‐0 di parziale in favore dei campani, che ricuciono immediatamente le distanze, tornando a ‐1 sul 20‐21. Brianza fa più fatica a costruire offensivamente, perde banalmente qualche pallone di troppo e si porta dietro i bianconeri fino all’intervallo lungo: 40‐41 il punteggio.

Seconda parte della gara a favore degli ospiti

Il secondo tempo si apre con il canestro dalla lunga distanza di Alibegovic, che regala il vantaggio ai padroni di casa, i quali giocano la prima metà di terzo quarto alla pari con Brianza, per poi però vedere scappare nuovamente gli ospiti nella seconda restante metà di quarto: 55‐65, doppia cifra di vantaggio Lissone Interni dopo 30 minuti di gioco a Caserta.

Nel quarto quarto la Paperdì prova a rientrare, tocca anche il ‐5 sul 63‐68, ma poi crolla, subisce un 8‐0 di parziale e vede BCB mettere prepotentemente le mani sulla partita grazie anche ad accorgimenti difensivi. Toccato il +17 a due minuti dalla fine, Brianza Casa Basket mette definitivamente il match in cassaforte, vince 77‐87, riscatta immediatamente la sconfitta di Livorno e si prepara ad un marzo ricco di impegni decisivi per la propria stagione.

Prossima avversaria la Bakery Piacenza, Sabato prossimo al PalaReds di Bernareggio, dove i brianzoli giocheranno anche le due successive partite

casalinghe contro Cassino e Avellino.

(foto Ufficio Stampa Paperdi Caserta)