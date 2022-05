L'Ac Leon ha deciso: basta con il Calcio a 5

La notizia è stata ufficializzata con un comunicato dalla stessa società: l'Ac Leon abbandona il mondo del Calcio a 5

Addio Calcio a 5

La nota diramata dalla società vimercatese esordisce con una frase che non lascia spazio a interpretazioni

"L’Ac Leon comunica la decisione di chiudere la sua esperienza nel Calcio a 5 e, di conseguenza, di non iscrivere le sue squadre militanti in Serie B e Juniores Calcio a 5 al prossimo campionato 2022-2023".

Dopo aver rimarcato come il futsal abbia portato soddisfazioni al club, ma senza poi entrare nel merito dei motivi che hanno spinto a una decisione di questo tipo, si rimarca come il Cda della società abbia preso "la difficile decisione di non includere il Calcio a 5 nell’ambizioso progetto che, sin dalla nascita della

società nel 2019-2020, ha visto l’Ac Leon espandersi anno dopo anno".

I ringraziamenti non mancano

"La società ringrazia i dirigenti del Calcio a 5 Roberto Tommaso e Cristian Marchese per il loro impegno e passione, il mister Simone Ghinzani che ha saputo dare concretezza e spirito di squadra e il capitano Christian Pisante, che con i colori della Leon ha raggiunto il traguardo delle 100 marcature".

La società ha infine annunciato che i pilastri dei prossimi investimenti saranno tre: sportivo, organizzativo, strutturale. Un’anticipazione riguarda la riqualificazione

del centro sportivo di via Lodovica ad Oreno, che rappresenterà una naturale estensione della Leon Arena