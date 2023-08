Prepararsi al finale di stagione, senza distrazioni, concentrandosi sugli allenamenti, respirando aria pulita immersi nella natura.

L'allenamento si fa in montagna: una bella esperienza per gli atleti del Ctl3

E' quanto hanno fatto nei giorni scorsi i ragazzi e le ragazze del Ctl3 Atletica di Bernareggio: più precisamente coloro che dovranno gareggiare ai Campionati Italiani di Club Under 18, le giovani che invece saranno impegnate in Seria Argento a Campi di Bisenzio, e ancora i maschi in bronzo a Boissano. Non solo: c'erano anche gli atleti che gareggeranno ai Campionati Regionali di Categoria e alle gare Nazionali del programma federale.

Insomma un bel gruppo che per diversi giorni ha condiviso sport, amicizia e allenamento in alta quota migliorando così lo spirito di squadra e di aggregazione, condividendo fatiche ed emozioni.

I luoghi

I ragazzi del Ctl3 di Bernareggio hanno svolto lo stage in Canton Grigione (Svizzera), a Laj Alv, a St. Moritz, presso il Lago di Pilva Plana e Surlej, e ancora sono stati sui sentieri del Piz Nair e Forcia Surlej. Tutti luoghi che hanno messo gli atleti nelle condizioni migliori per svolgere il loro allenamento. Non solo: i ragazzi hanno potuto anche osservare gli allenamenti di altri atleti di livello internazionale che hanno svolto gli stage negli stessi luoghi.