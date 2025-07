Traguardi

Campionessa a scuola e in vasca, ha conquistato il diploma e tre argenti agli Europei di nuoto sincronizzato

Tra i banchi dell’Istituto Fermi di via Agnesi a Desio e le vasche delle competizioni internazionali, Lara Pollini ha saputo distinguersi per determinazione, disciplina e talento.

Lara Pollini tra l’esame di Maturità e le medaglie vinte in Europa

Classe 2006, seregnese, studentessa dell’indirizzo Chimica e Materiali, ha appena concluso il suo percorso scolastico con il diploma di maturità all’Iti Fermi, ottenuto a pochissimi giorni dalla conquista di tre medaglie d’argento ai Campionati Europei Junior di nuoto artistico, disputati ad Atene.

Un’impresa tutt’altro che semplice per una 19enne che da anni porta avanti una doppia carriera: quella scolastica e quella sportiva. Cresciuta nella società Sincro Seregno InSport, è entrata a far parte della Nazionale giovanile italiana, partecipando a collegiali e competizioni internazionali.

«Ho scelto di praticare nuoto sincronizzato per passione e ammirazione delle ragazze che riuscivano a ballare con la musica e unire vari sport. Ci sono un po’ di danza, ritmica, il respiro e il nuoto. Metti tante discipline insieme. Infatti a me, quando nuoto, piace molto fare il singolo».

Dopo aver sostenuto le prove scritte della maturità il 19 e 20 giugno, è partita subito per un collegiale con la Nazionale, rientrando appena in tempo per sostenere l’orale il 2 luglio.

Le sue giornate scorrevano tra gli allenamenti dalle 8 del mattino fino al tardo pomeriggio, seguiti da ore serali dedicate allo studio.

«Fin da bambina ho amato l’acqua. Avevo dei grandi obiettivi e ho sempre voluto impegnarmi in questo sport. Molte volte ho studiato di notte, ma per me era troppo importante».

Bilancio straordinario

Il bilancio è straordinario: tre medaglie d’argento nelle prove Team Tech, Team Free e Acrobatic, che certificano la crescita tecnica dell’atleta anche su scala internazionale. A queste si aggiunge il titolo di campionessa italiana nel singolo, con un’esibizione sulle note di «Sei perfetta» di Joe Evan.

«Ho anche deciso di continuare perché mi fa crescere come persona, come donna. Mi devo organizzare anche per vedere amici e familiari, ho imparato anche questo. Anche con poco tempo si riescono a fare molte cose».

Ora lo sguardo è rivolto al futuro. Il sogno è chiaro: continuare a crescere, restare nella Nazionale e puntare a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles.