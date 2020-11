L’ascesa inarrestabile del team Ruote scoperte Motorsport FOTOGALLERY

L’ascesa inarrestabile del team Ruote scoperte Motorsport. La scuderia di Bovisio Masciago ha conquistato anche un doppio podio all’autodormo di Monza

Hanno gareggiato negli autodromi dei campioni, dimostrando il loro talento di piloti ma domenica, dopo una grande prestazione, hanno provato l’emozione più grande. Per il penultimo appuntamento stagionale della Formula X Italian Series, i piloti Fabio Turchetto e Andrea Masci hanno conquistato entrambi il podio nelle gare disputate sul celebre circuito di Monza. Il team bovisiano Ruote Scoperte Motorsport ha inanellato la vittoria più straordinaria nella sfida casalinga: un secondo posto per Masci e terzo per Turchetto, che corre con l’insegna del Giornale di Desio, nella classe F2000

Secondo e terzo posto

Il team è partito con il piede giusto già dalle qualifiche: Turchetto ha fatto valere al meglio la sua unica esperienza in carriera sul circuito di Monza, maturata anni addietro al volante di una Formula Junior. Il pilota lombardo ha ottenuto il proprio miglior crono in 1:57.666, precedendo il compagno di scuderia per soli 17 millesimi e piazzandosi al quinto posto assoluto nella categoria FX2. Ai blocchi di partenza quaranta vetture (vista la contemporanea presenza in pista della TopJet F2000 Italian Trophy e della Formula Drexler) ma i due piloti della scuderia bovisiana hanno saputo dare filo da torcere agli sfidanti piazzandosi alle spalle del vincitore Roccadelli

Gare a porte chiuse, seguitissima la diretta

Le gare purtroppo si sono svolte a porte chiuse, come imposto dalle prescrizioni per l’emergenza sanitaria: ad applaudire i campioni del team brianzolo c’erano i loro meccanici, ma il calore dei fan si è fatto sentire a distanze con una seguitissima diretta televisiva e live streaming. A salutare Masci e Turchetto a Monza è arrivato anche Stefano Pezzoni, terzo pilota di Ruote Scoperte Motorsport che tornerà in pista durante la prossima stagione.

Le parole di Fabio Turchetto: