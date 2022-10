Ancora una volta Laura Calissoni Colnaghi, della G.S. I CAMOSCI di Seregno, mette il suo sigillo personale vincendo l'ennesimo titolo tricolore. Questa volta il primo posto è arrivato al Monte Bondone (Trento) dove si sono svolti i Campionati Italiani Master di Skiroll in tecnica classica.

Laura Calissoni vince ai Campionati Italiani Master di Skiroll

Il percorso della gara prevedeva la partenza da Vaneze fino all’arrivo di Vason, per una lunghezza di totale di 9 km ed un dislivello di 677 metri complessivi. Un percorso ridotto a 5,50 km per le categorie femminili.

Grazie ad una prova brillante Laura Calissoni ha portato a casa il primo posto nella categoria F3/F4 che in quest’occasione la Federazione le ha abbinato, battendo concorrenti più giovani anche di dieci anni.

Un ennesimo titolo italiano che arricchisce il suo già prestigioso palmares.

Al secondo posto la trentina Paola Leonardi (Sottozero Nordic Team) ed al terzo la piemontese Simonetta Carboni (SC Valle Pesio).

Gare maschili

Sul terreno maschile sono stati invece impegnati Fabio Pelucchi e Davide Maffeis. Fabio Pelucchi ha chiuso al 10° posto tra i senior, mentre Davide Maffeis 5° tra i Master M1.