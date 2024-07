Sarà capitano nonché difensore della squadra per un'altra stagione. Laura Roma, come comunicato dallo staff del Real Meda in queste ore, si appresta a vivere il suo diciottesimo anno tra le fila della società di Meda.

Laura Roma, capitano del Real Meda, conferma per un'altra stagione

In questa stagione, Laura ha totalizzato 28 presenze, e continuerà a guidare la squadra anche nel 2024/2025.

"Sono felicissima di indossare per un altro anno questa maglia - ha commentato il capitano. Essere il capitano di questo gruppo fantastico è un orgoglio. Abbiamo chiari in testa gli obiettivi per l’anno prossimo e lascerò l’anima in campo per cercare di raggiungerli insieme".

(foto Giada Morena)