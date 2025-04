Lavinia Tornaghi prosegue con il primo contratto da professionista firmato nei giorni scorsi con il Milan.

Lavinia Tornaghi, una favola dal finale splendido

«Un punto di partenza importante che premia il percorso di crescita, impegno e dedizione mostrato dentro e fuori dal campo - si legge sul sito ufficiale dei rossoneri - La firma del primo contratto rappresenta non solo un riconoscimento delle loro qualità sportive, ma anche la volontà del Club di continuare a valorizzare le giovani calciatrici».

Lavinia è un vero talento tra i pali tant’è che la giovane di Correzzana aveva fatto parlare di sé e del suo talento in passato anche se il suo futuro nel mondo del calcio rischiò davvero di sfumare qualche anno fa, quando la giovanissima aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo.

È il 25 giugno del 2023 a Senigallia, e indossando la maglia nerazzurra, la stessa che vestiva da tanti anni prima di approdare al Milan, Tornaghi venne eliminata nella semifinale per lo Scudetto da quelle che poi sarebbero diventate le sue compagne. Ma questo lei non lo sapeva ancora. Perché quella partita coincise con un momento di grande sconforto, che la portò quasi al punto di smettere col calcio. Si dice, però, che quando sei convinto di essere arrivato alla fine, in realtà quello è soltanto l’inizio. E così fu anche per lei, che conclusa l’esperienza con l’Inter trovò nel Milan l’opportunità di ricominciare daccapo, per far conoscere una nuova versione di Lavinia Tornaghi, prima di tutto a se stessa.

Già nel giro della Nazionale italiana, la 19enne è un fenomeno assoluto anche fuori dal campo. Gli anni scorsi, oltre a godersi i successi calcistici, la ragazza si era tolta persino lo «sfizio» di partecipare alle Olimpiadi internazionali di Informatica, altro campo in cui gioca da titolare assoluta.