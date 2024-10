Qualche piccolo errore dovuto senza ombra di dubbio alla grande emozione di esordire in un Campionato impegnativo, ma oltre tutto questo una brillante prova sostenuta con grinta e determanazione.

Le Allieve della Robur e l'esordio nel Campionato Gold 3A

E' quella che hanno sostenuto le giovani Allieve della Società Robur et Virtus di Villasanta che per la prima volta hanno preso parte al Campionato FGI di squadra Gold 3A.

Le ginnaste Camilla Cereda, Lisa Maini, Rebecca Lovato e Giada Sanvito hanno affrontato la gara con grande impegno, mostrando il loro talento nonostante qualche piccolo errore dovuto all'emozione di competere su un'importante pedana.

La squadra ha ottenuto un punteggio complessivo di 171.325 punti, piazzandosi al 14° posto della competizione che vedeva al via 90 atlete e 21 società. Un risultato incoraggiante, considerando il livello competitivo della gara. Le atlete, supportate in campo gara dalle loro allenatrici Serena

Bodini e Alessia Merlo, hanno dimostrato di avere ampie potenzialità per migliorare nelle prossime prove.

Foto 1 di 4 Camilla Cereda Foto 2 di 4 Giada Sanvito Foto 3 di 4 Lisa Maini Foto 4 di 4 Rebecca Lovato

Prossime gare

Il prossimo appuntamento è fissato per il weekend del 26 e 27 ottobre, quando si terrà la seconda prova del campionato. Con la determinazione e la grinta dimostrate, c’è grande attesa per ulteriori progressi.