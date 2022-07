Le allieve della S.C. Cesano Maderno conquistano la medaglia d'argento

Un'altra grande soddisfazione per le ragazze della S.C. Cesano Maderno che sono state impegnate ieri, mercoledì 29 giugno, ai Campionati Regionali Lombardi di pista al Velodromo di Busto Garolfo.

Le allieve della Cesano Maderno conquistano la medaglia d'argento

Nel dettaglio per le esordienti la gara si è sviluppata su tre prove: Tempo Race, Eliminazione e corsa a punti. In questa categoria le ragazze cesanesi hanno portato a casa un 5° posto grazie a Giulia Beretta.

Per le donne allieve invece sono state quattro le prove da affrontare: Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a Punti. Ottima la prova delle atlete della formazione brianzola che sono entrate subito nel vivo della corsa con Giorgia Giangrande e Anna Colombo che al termine delle 4 specialità hanno conquistato, rispettivamente, il 2º e 5º posto nella classifica finale. Buona prova anche per Letizia Pirola che ha conquistato il 7º posto in classifica, mentre Sofia Farina è stata coinvolta in una caduta durante la Corsa a Punti finale fortunatamente senza riportare gravi conseguenze.

I prossimi impegni

Una giornata soddisfacente dunque per le ragazze di Patron Fontana che ora si dedicheranno a due settimane impegnative con appuntamenti di rilievo tra il Campionato Regionale Lombardo domenica 3 luglio a Rodigo (MN) e il Campionato Italiano di strada a Darfo Boario Terme (BS) sabato 9 luglio.