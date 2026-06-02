Le arciere della Polisportiva Besanese brillano nelle Marche

Ottima prestazione delle arciere della Polisportiva Besanese in trasferta in terra delle Marche a Osimo.

La gara

Mariacarla Corti con una prestazione sontuosa si posiziona prima nella categoria arciere olimpiche master femminile con 613 punti seguita al secondo e al terzo posto rispettivamente dalle due compagne di squadra Letizia Muzzupappa e Monica Redaelli.

Un’ottima prestazione che le porta anche a posizionarsi prime di squadra e consente loro di aggiungere un pesante mattoncino per la qualificazione ai Campionati italiani targa, che quest’anno si svolgeranno a Canegrate dal 5 al 6 di settembre.

Proprio a Canegrate si sono invece recati per una gara dedicata solo alle classi giovanili: Camilla Agrati con 581 punti vince nella categoria juniores femminili seguita al terzo posto da Greta Ormenese, mentre Alessandro Arosio con 571 punti si posiziona a nono nella categoria allievi maschi.

Sempre a Canegrate nel pomeriggio si è svolta una gara invece è aperta agli adulti dove si sono cimentati con buoni risultati Andrea Mandelli e Adelio Riboldi entrambi i master maschili.