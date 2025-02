Le atlete della Robur et Virtus impegnate nel Campionato FGI e nella prima prova CSEN a squadre

È stato un fine settimana intenso per le ginnaste della Robur, impegnate in due importanti competizioni: il Campionato FGI - LB Avanzato a Cornate d’Adda e la 1ª Prova CSEN Cup a Squadre a Merate. Entrambi gli eventi hanno visto le atlete scendere in pedana con grande determinazione, ottenendo ottimi risultati.

FGI - LB avanzato a Cornate d’Adda: i risultati della Robur et Virtus

Sabato pomeriggio, a Cornate d’Adda, nove ginnaste della Robur hanno affrontato la prima gara dell’anno nel campionato FGI - LB Avanzato. Tra loro, tre Allieve 1, alla loro prima esperienza in un circuito federale, hanno dimostrato coraggio e concentrazione, concludendo la prova con ottimi piazzamenti, Camilla Nobili ha sfiorato il podio, chiudendo con un ottimo 4° posto, Marta Magni ha ottenuto un solido 6° posto mentre Matilde Bonazza ha completato la gara al 7° posto.

Le Allieve 2 hanno condotto una gara pulita e sicura, limitando gli errori agli attrezzi e confermando il loro valore in classifica, Giada Della Siega ha conquistato un brillante 2° posto, Nicole Lippolis ha chiuso al 3° posto, completando un podio di grande valore, Mya Rodriguez Tasso Millaray Andrea ha ottenuto il 6° posto infine Desy Chantal Palumbo ha chiuso in 7ª posizione, contribuendo a un risultato complessivo eccellente per la squadra.

A completare la gara, due Allieve 3, che hanno affrontato la prima gara dell’anno con emozione e concentrazione, Lucia Redaelli si è distinta nella sua categoria, conquistando il 1° posto assoluto, mantenendo la leadership anche dopo due turni di gara successivi, Elena Origgi, invece, ha chiuso la competizione in 22ª posizione.

1ª Prova CSEN Cup a Squadre

Sempre nel corso del weekend le atlete della Robur sono tornate in pedana a Merate, per la 1ª Prova CSEN Cup a Squadre, portando a casa risultati importanti in tutte le categorie.

Le più giovani, le Allieve A, hanno debuttato in una competizione a squadre con una prestazione convincente. Sara Origgi, Maive Ayelen Beltran Soto, Aurora Ferrari e Anna Giacomini hanno affrontato la prova con entusiasmo e determinazione, chiudendo con un ottimo 7° posto su 19 squadre.

Nella categoria Junior A, le ginnaste hanno mostrato solidità e precisione negli esercizi. La squadra A – composta da Rachele Ida Stucchi, Katrin Katana, Laila Zayed, Anita Giovagnoli e Arianna Giuliani – ha ottenuto un ottimo 5° posto, seguita dalla squadra B di Isabella Pedersen, Carolina Torelli, Alessia Borghi, Rebecca Terzoli e Alessandra De Luca, che ha chiuso al 6° posto su 15 squadre in gara.

La competizione si è conclusa con le Allieve B, categoria con ben 41 squadre partecipanti. Le ginnaste della Robur hanno affrontato la gara con concentrazione, portando a termine gli esercizi con precisione. La squadra A, formata da Eleonora De Luca, Beatrice Reitano, Aurora Munno, Mayla Mareme Ndiaye e Nora Leone, ha conquistato il 9° posto, mentre la squadra B, composta da Asia D’Antoni, Cloè Calabrò, Chiara De Luca, Alice Paschini e Nora Mariani, ha ottenuto la 10ª posizione, totalizzando 129,4 punti.

Un ottimo inizio di stagione

Le ginnaste della Robur hanno affrontato questo primo weekend di gare con determinazione, portando a casa risultati di rilievo e preziose esperienze per il prosieguo della stagione. Con questo spirito, le atlete continueranno a lavorare per migliorare e affrontare al meglio le prossime competizioni.