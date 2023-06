Le atlete della San Giorgio '79 Desio accolte e ringraziate in Comune per i grandi risultati sportivi

Dopo le soddisfazioni sportive anche quelle di ricevere i saluti e ringraziamenti pubblici da parte del sindaco della città della propria squadra e dall'assessore allo Sport.

Le atlete della San Giorgio accolte e ringraziate in Comune per i grandi risultati sportivi

Protagoniste le atlete della San Giorgio '79 Desio che sabato 17 giugno sono state accolte assieme ai genitori, alle allenatrici e al presidente dell'Associazione Oreste de Faveri, nella sala del Consiglio Comunale "Falcone e Borsellino". A fare gli onori di casa il sindaco di Desio Simone Gargiulo e l'assessore allo sport Andrea Civiero.

Tutte le atlete presenti hanno ricevuto i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale per i risultati raggiunti nelle competizioni nazionali. L'appuntamento è stata anche l'occasione per ringraziare, oltre alla San Giorgio '79, chi nelle tante associazioni sportive presentii in città, si impegna ogni giorno per educare le giovani generazioni ai valori dello sport e della vita.

Ottimi risultati anche alle finali di Cesenatico

Tanti brillanti risultati raggiunti, dicevano, per la squadra di ginnastica desiana. Gli ultimi nel corso della finale nazionale Silver e Golden Cup settore CSEN. Solo per citarne alcuni, tra gli ultimi successi segnaliamo quello di Noemi D’Andrea che ha conquistato il titolo nazionale alla palla, seguita con il titolo di vicecampionessa nazionale Camilla Trabattoni. Campionessa nazionale anche Manuela Ballabio con il suo esercizio alle clavette seguita in terza posizione da Martina Letteriello.

Nella stessa competizione ottimi anche i risultati per le coppie e le squadre. La coppia palla composta da Manuela Ballabio e Greta Campo ha conquista il terzo gradino del podio; anche la squadra corpo libero composta da Noemi D’Andrea, Erika Manganiello, Martina Letteriello, Camilla Trabattoni e Giada Valente ha conquistato il bronzo e poi il titolo nazionale ai cerchi. Sempre nel corso della competizione che si è tenuta a Cesenatico dal 2 al 4 giugno, Lucrezia Costa ha vinto il bronzo al cerchio, seguita in 10 posizione da Giorgia Letteriello. Alla palla ha concluso sul terzo gradino del podio Lara Franchi, seguita in 12 posizione da Elena Blasi.