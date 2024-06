Settimana ricca di impegni per le ragazze della Sc Cesano Maderno di Patron Giuseppe Fontana.

Le atlete della Sc Cesano brillano al velodromo di Milano

Martedì 18 giugno esordio nel tempio della pista con la prima gara stagionale al velodromo Vigorelli di Milano dove le ragazze cesanesi si rendono protagoniste conquistando diversi piazzamenti: medaglia d’argento per Martina Pianta nella corsa a punti donne esordienti, medaglia d’argento anche per Emma Colombo nella corsa a punti donne allieve; nella specialità dell’eliminazione secondo e terzo posto per Michela Zucca e Carlotta Ronchi tra le donne allieve, mentre Vittoria Vitillo è quarta tra le donne esordienti.

Trasferta a Grosseto e Perugia

Mercoledì 19 giugno è il turno di Paola Zucca che si cimenta nella prova contro il tempo del Campionato Italiano a cronometro di Grosseto (GR), dove si confronta con le migliori atlete della specialità in tutta Italia conquistando un buon 21º posto.

Domenica 23 giugno nuova prova su strada con la 13ª prova del Trofeo Rosa a Cerbara (PG): Circuito pressoché pianeggiante di 6 km da ripetere più volte, 10 tornate per le donne allieve e 5 per le donne esordienti.

Sono le donne allieve ad aprire il pomeriggio di gare, con il plotone che procede a ranghi compatti per la maggior parte della gara. Le atlete del torrazzo tentano di forzare più volte l’andatura e l’evasione dal gruppo, ma la soluzione finale è ancora una volta a ranghi compatti. Ricucito il tentativo di fuga di un’atleta emiliana nell’ultima curva, il gruppo lancia la volata finale vedendo le ragazze cesanesi in testa al plotone. Sulla linea del traguardo è la brianzola Giulia Costa-Staricco ad imporsi sulle avversarie e alzare le mani al cielo, alle sue spalle completano il lavoro Vivienne Cassata che conquista il 6º posto e Letizia Parini il 9º.

Per le donne esordienti 5 tornate del medesimo circuito, ma a pochi chilometri dal passaggio al traguardo, una brutta caduta coinvolge la cesanese Martina Pianta. Per lei corsa immediata in ospedale dove viene operata d’urgenza a causa di una frattura scomposta del polso.

Il gruppo nel frattempo prosegue la prova e tornata dopo tornata la soluzione a ranghi compatti risulta inevitabile. Le cesanesi escono di prepotenza dall’ultima curva con Giulia Lombardi che conquista di forza metri fondamentali sul gruppo e prendendosi così la sua terza vittoria stagionale. Alle sue spalle taglia il traguardo gioendo la compagna di squadra Nicole Bracco che conquista così la vittoria tra le donne esordienti primo anno seguita da Vittoria Vitillo al 10º.

Prossime gare

Un successo corale per le ragazze della S.C.Cesano Maderno che ora guardano già ai prossimi appuntamenti con il campionato regionale piemontese in pista al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (TO) mercoledì 26 giugno. Aggiornamenti positivi anche per Martina Pianta, dimessa dall’ ospedale dopo l’operazione al polso, per lei ora qualche giorno di riposo forzato.