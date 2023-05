Si è conclusa con ottime sensazioni e risultati la lunga trasferta in Puglia delle ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno.

Le atlete di Cesano in trasferta in Puglia

Domenica 30 aprile la gara, valevole come prova per il Trofeo Rosa tra regioni, si è tenuta nella suggestiva location di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Circuito cittadino di quattro chilometri con discesa tecnica e panoramica prima dell’impervia ascesa verso il centro cittadino caratterizzato da alcuni tratti in pavé e stretti tratti con curve contro curve. A rendere ancora più impegnativo il percorso, il meteo che ha avvolto la cittadina pugliese di una fittissima nebbia che ha costretto più volte il rinvio dell’inizio delle prove durante la mattina.

Il via viene dato infine alle 11.30 per le donne esordienti, grazie al leggero miglioramento delle condizioni meteo; al via per la formazione di Cesano Maderno Giulia Lombardi e Irene Pancheri che devono affrontare 4 tornate del circuito.

Pancheri chiude sesta

Gruppo che viene da subito scremato al passaggio sulla salita e giro dopo giro si riduce notevolmente tanto che in testa restano solo una ventina di unità tra cui la cesanese Irene Pancheri che dopo un’ottima prova chiude al 6º posto tra le donne esordienti primo anno.

Allieve al via

Medesimo circuito per le allieve che partono subito dopo le compagne più piccole, con al via per la formazione cesanese Giulia Beretta, Carlotta Colombo, Giulia Costa-Staricco, Sofia Farina, Letizia Pirola, Michela e Paola Zucca che devono affrontare il circuito cinque volte.

Gara che entra subito nel vivo e gruppo che si fraziona passaggio dopo passaggio, le cesanesi Carlotta Colombo e Giulia Beretta riescono ad agganciarsi alla testa e conquistano rispettivamente il 7º e 13º posto in classifica.

Secondo giorno di gare

Il secondo giorno di gare ha visto il team femminile diretto da Guido Roncolato di nuovo in gara, questa volta a Orta Nova, sempre in provincia di Foggia.

Questa volta il percorso è di 2 chilometri circa, totalmente pianeggiante da ripetere più volte.

Per le donne esordienti gara molto veloce, con le cesanesi Irene Pancheri e Giulia Lombardi che militano alla testa della corsa: Giulia Lombardi chiude in volata al secondo posto tra le donne esordienti primo anno, mentre Irene Pancheri purtroppo scivola a causa della pioggia nell’ultima curva ai 300 metri dal traguardo, si rialza prontamente e chiude la prova in 13ª posizione.

Anche per le allieve l’elevata andatura screma molto il gruppo e la gara si movimenta a causa dei molti allunghi, la cesanese Giulia Beretta chiude la prova in 9ª posizione seguita nel gruppo principale dalle compagne Sofia Farina e Carlotta Colombo.

Oggi di nuovo in gara

Un soddisfacente weekend di gare per il team agonistico del torrazzo, che sarà di nuovo in scena oggi, mercoledì 3 maggio, al Velodromo di Dalmine per la prima prova stagionale di pista mentre domenica 7 maggio saranno a Gussola, in provincia di Cremona.

Buoni risultati anche per la giovanissima Beatrice Caccia che tra le bambine della categoria G4 conquista il secondo posto a Villongo (Bergamo), mentre domenica 7 maggio sarà in gara a Brugherio.