Le Fiumane, Marconi sfiora la vittoria nella seconda tappa

Continua il buon momento per gli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team che venerdì sono andati vicinissimi ad un nuovo successo: Simone Marconi ha sfiorato la vittoria nella seconda tappa de Le Fiumane, competizione in corso di svolgimento in Friuli, dopo aver animato gli ultimi chilometri di gara.

La gara

Sul traguardo di Bannia di Fiume Veneto il milanese classe 2010 ha battagliato con Lorenzo Doneddu della Ciclistica Monselice che ha ottenuto il successo nella volata a due. Alle spalle di Marconi, con un distacco di 3” ha concluso la prova il Roland Szighyarto della Nazionale rumena che ha completato il podio di giornata.

La classifica generale vede al comando sempre Ceccarello (Ciclistica Monselice) mentre il Pool Cantù – Sovico – GB Team è rappresentato nelle prime posizioni della classifica generale da Soldarini, quarto a 24” di distacco dal capoclassifica, e Marconi che occupa la settima posizione della Generale a 28” di ritardo dal leader.

Sabato la terza giornata di gare impegnerà gli atleti nei 67 chilometri con partenza da Bannia e arrivo a Clauzetto.

ORDINE D’ARRIVO SECONDA TAPPA

1° Lorenzo Doneddu (Monselice) 1h11’12”

2° Simone Marconi (Pool Cantù Sovico)

3° Roland Szigyharto (Nazionale Romania) a 3″

4° Gioele Angelo Libertani (Borgo Molino Vigna Fiorita) a 5″

5° Erik Magagnotti (Ciclistica Monselice) a 6″

6° Giulio Clemente (Gs Fiumicello 1971)

7° Samuele Matteini (Alba Orobia Blasson)

8° Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna)

9° Alexandru Boncilca (Nazionale Romania)

10° Manuel Solenne (Madonna di Campagna)