Le ginnaste della Gea volano sempre più in alto

Non c’è due senza tre. Nuovo weekend di gare a Montevarchi (Arezzo) per le atlete della Gea (ginnastica acrobatica) di Lentate sul Seveso, che domenica 16 marzo 2025 hanno partecipato alla seconda prova del campionato italiano FGI.

Partenza col botto per le atlete della Gea ad Arezzo

Partenza col botto con le due combinazioni L2 più giovani che si riconfermano tra le migliori tre: 2^ posto per Erika Ceppi e Marta D’Addato e 3^ posto per Carlotta Di Muzio e Vittoria Garbagnati. Un errore di troppo a fine esercizio dopo un inizio coi fiocchi fa invece scivolare in 23^ posizione la coppia di Sara Orsenigo Teti e Lizeth Lugato.

Tante soddisfazioni per le varie combinazioni

Nel pomeriggio scendono in campo gara le due combinazioni di L3. Dopo l’imperfezione della scorsa competizione, Letizia Bragonzi e Sara Volpi dimostrano di aver voglia di rivincita e con un esercizio degno di nota abbandonano la vecchia sedicesima posizione per volare verso il 3^ gradino del podio, a soli 0.700 dalle prime classificate! Chiudono la gara Gaia Beretta, Alessia Maderna e Giorgia Iovine, che a causa di un errore a inizio esercizio scivolano in 37^ posizione.

La Gea al lavoro per la terza e ultima competizione

Già rientrate in palestra, tutte le ginnaste hanno ripreso ad allenarsi duramente in vista della terza e ultima competizione che decreterà l’accesso alla tanto desiderata finale. I tecnici Greta Tjegulla e Lucia Cattaneo, insieme alla dirigenza e al presidente Ernesto Ripamonti, sono sempre più soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati ottenuti anche in questa seconda tappa di campionato.