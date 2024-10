Hanno dato il meglio. Con grinta e determinazione hanno affrontato gli ersercizi alla trave e al volteggio andando a conquistare ottimi piazzamenti in classifica.

Le ginnaste della Robur danno il meglio nella seconda prova del Campionato Gold 3A

Sono le giovani ginnaste della Robur et Virtus di Villasanta: Camilla Cereda, Lisa Maini, Rebecca Lovato e Giada Sanvito che hanno messo in mostra una grande crescita e dedizione durante la seconda prova del Campionato Gold 3A, disputatasi ieri, domenica 27 ottobre, al PalaUnimec di Arcore. Nonostante le sole tre settimane trascorse dalla gara precedente, le ragazze hanno lavorato intensamente per inserire nuovi elementi nelle loro routine, presentandoli con grinta, entusiasmo e una buona dose di emozione.

Foto 1 di 4 Giada Sanvito Foto 2 di 4 Camilla Cereda Foto 3 di 4 Lisa Maini Foto 4 di 4 Rebecca Lovato

Degna di nota l’eccellente esecuzione di Camilla alla trave, con un punteggio di 15.750 conquista il 5° posto nella classifica dell’attrezzo, e il brillante volteggio di Lisa, che si posiziona a solo un punto di distanza dalle migliori.

Migliora il piazzamento della squadra

Grazie a una prestazione complessivamente solida, la squadra è riuscita a migliorare il proprio piazzamento, salendo al 13° posto su 21 squadre partecipanti con un totale di 173,375 punti, due punti in più rispetto alla prima prova. Un risultato di grande valore, considerando che molte delle atlete agoniste delle squadre iscritte si allenano molte più ore a settimana.

Questo risultato non solo testimonia il costante progresso delle ginnaste, ma apre anche prospettive promettenti: la squadra ha ora ottime possibilità di qualificarsi per la fase della zona tecnica, in programma tra due settimane a Mortara