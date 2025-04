Un fine settimana all’insegna della passione, della tecnica e dell’impegno per le atlete della società Robur et Virtus, impegnate nella 2ª Prova CSEN Specialità nel palazzetto della scuola media di Villasanta. Oltre 250 ginnaste provenienti da tutta la regione si sono sfidate in una gara ricca di

talento ed emozioni.

Le ginnaste della Robur in gara con altre 250 atlete

Sabato 12 aprile sono scese in campo le ginnaste della categoria Allieve A, Matilde Bonazza, Camilla Nobili, Mya Rodriguez Tasso, Marta Magni, Desy Palumbo, Nicole Lippolis e Giada Della Siega hanno dimostrato grande determinazione contro oltre 80 avversarie.

Ecco i loro migliori piazzamenti:

-Corpo Libero: Giada Della Siega 5ª

-Trave: Nicole Lippolis 8ª, Marta Magni 10ª

-Parallele: Mya Rodriguez Tasso 7ª, Giada Della Siega 4ª

-Volteggio: Nicole Lippolis 10ª, Marta Magni 9ª, Giada Della Siega 5ª

-Trampolino: Marta Magni 9ª e Campionessa Regionale

Nel primo pomeriggio, è toccato alle più giovani esordienti, Emma Brovelli e Ginevra Scichilone hanno affrontato la gara con entusiasmo e grinta, brillando in ogni attrezzo:

-Corpo Libero: Ginevra Scichilone 5ª

-Parallele: Ginevra Scichilone 9ª

-Trampolino: Emma Brovelli 14ª

Per la categoria Senior, Sara Della Torre e Vittoria Arenella si sono distinte per eleganza e solidità:

-Corpo Libero: Vittoria Arenella 4ª

-Trave: Vittoria Arenella 2ª

-Parallele: Vittoria Arenella 4ª

-Volteggio: Vittoria Arenella 3ª

-Trampolino: Vittoria Arenella 2ª, Sara Della Torre 1ª e Campionessa Regionale

Nella categoria Junior B, Alessia Fumagalli e Giorgia Sironi hanno tenuto alto il livello della competizione:

-Trave: Alessia Fumagalli 10ª

- Volteggio: Alessia Fumagalli 2ª

- Parallele: Giorgia Sironi 5ª

Domenica 13 aprile è stata la volta delle Junior A, Lorella Mandelli, Rebecca Ricciardi, Marta Mattiazzo, Arianna Sironi e Giulia Maggioni hanno

ottenuto risultati di grande rilievo:

-Corpo Libero: Marta Mattiazzo 6ª, Arianna Sironi 1ª e Campionessa Regionale

-Trave: Marta Mattiazzo 8ª

-Parallele: Lorella Mandelli 5ª, Arianna Sironi 7ª

-Trampolino: Arianna Sironi 2ª, Marta Mattiazzo 1ª e Campionessa Regionale

-Volteggio: Arianna Sironi 3ª, Marta Mattiazzo 7ª e Campionessa Regionale

A chiudere il weekend, le Allieve B, Elena Origgi, Giulia Ercolano, Gaia Aurora Gasbarro, Lucia Redaelli, Noemi Magni, Sofia Ercole ed Emma Brioschi si sono distinte in una categoria densissima, con oltre 170 partecipanti:

-Parallele: Lucia Redaelli 3ª

-Volteggio: Emma Brioschi 3ª, Lucia Redaelli 7ª e Campionessa Regionale

-Trampolino: Noemi Magni 3ª, Lucia Redaelli 2ª e Campionessa Regionale

Sempre sabato 12 aprile si è svolta anche la gara FGI Silver LB3 a Squadre, che ha visto la società protagonista con ben 3 squadre impegnate nella loro prima esperienza in questo campionato.

Le foto