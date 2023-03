Successo nel fine settimana per le Juniores del Real Meda che hanno affrontato, nella 22esima giornata di campionato, la capolista Pro Sesto portando a casa un bel 3-2 grazie alle reti di Cazzetta, Balducci e Sasso.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Le Juniores del Real Meda battono la capolista

Le giovani del club di Meda non sono state le uniche a scendere in campo nel corso del weekend del 5 e 6 marzo, anzi, protagoniste sono state tutte le squadre giovanili del Real che hanno dimostrato impegno e talento sul campo, registrando sia vittorie che sconfitte.

Le gare delle altre squadre giovanili

Tra i risultati da segnalare anche quello delle Allieve che hanno vinto tre a zero contro la Rivanazzanese in trasferta. In gol Kouda e Colombo con una doppietta.

Le Giovanissime 2008 invece hanno subito una sconfitta per 3-1 contro la Riozzese; il gol del Meda è stato segnato

da Venturi. Le Giovanissime 2009 sono state battute dal Tabiago per 2-1. Finazzo ha messo a segno l'unica

rete del Real Meda.

Le Esordienti 2010 hanno vinto contro il Valle Olona. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0, nel secondo Lo

Piccolo e Mariani hanno portato le Black Panthers in vantaggio e nel terzo tempo sono andate a segno Zanoletti ed Arce. Le Esordienti 2010/2011, infine, hanno perso per 0-3 contro la Pro Sesto.

Altri risultati

Di seguito invece i risultati delle attività di base:

Pulcine nere 2012 As Limbiate -Real meda 1-3

Pulcine rosse 2012 Leo team - RealMeda 3-0

Primi calci 2013 As Limbiate-RealMeda 0-4

Primi calci 2013/14 Molinello - RealMeda 3-0

Primi calci 2014 Molinello - Real Meda3-2

Piccole amiche Real Meda-Gerardiana 2-2 (tempi)

(foto Giada Morena)