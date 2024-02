Brillante prestazione per le ginnaste della categoria Master della Robur et Virtus di Villasanta, che hanno preso parte insieme alle compagne di altre categorie alla prima prova del Campionato Csen di ginnastica artistica Eccellenza di secondo e terzo livello che si è tenuto lo scorso fine settimana al Pala Massucchi di Mortara, in provincia di Pavia.

Le Master della Robur et Virtus brillano al Campionato Csen

A difendere i colori della squadra brianzola sono scese in campo gara, accompagnate dalle allenatrici Alessia Merlo e Serena Bodini, dieci ginnaste: Camilla Cereda (Allieve A), Greta Galbiati, Alice Volpi e Caterina Fontana (Junior), Olimpia Quadrini, Vittoria Paleari, Emma Bogani, Arianna Repossi, Chiara Galli e Francesca Cambiaghi (Master).

Come detto, a raccogliere i risultati migliori sono state le ginnaste più esperte di quest’ultima categoria, grazie al primo posto nella classifica generale delle Master 2 conquistato da Francesca Cambiaghi, capace di esprimersi ancora ad altissimi livelli nonostante una lunga carriera costellata anche da gravi infortuni. Fra le Master 3 invece nelle classifiche riservate agli attrezzi, vittoria alla trave per Arianna Repossi e secondo posto di Chiara Galli al medesimo attrezzo, mentre a completare i piazzamenti sul podio delle ginnaste Robur va segnalata anche la bella prestazione di Olimpia Quadrini, seconda nella prova di volteggio.

Camilla Cereda ha conquistato invece un eccellente terzo posto nella classifica generale delle Allieve A grazie ad una gara attenta e senza errori, mentre fra le Junior Greta Galbiati nelle classifiche agli attrezzi è salita sul gradino più basso del podio alla trave.

Greta Galbiati, Camilla Cereda, Arianna Repossi e Chiara Galli, Francesca Cambiaghi

Prossimi appuntamenti

Archiviata la gara di Mortara, la società villasantese è già proiettata verso il doppio appuntamento del 2 e 3 marzo con la prima prova del Campionato CSEN Specialità e la seconda prova del Campionato Acrobat di primo livello.