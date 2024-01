Le porte sono basse, si scava per far partire la partita

Prima sconfitta nel girone di ritorno per il Meda, ma la nota curiosa della giornata è che la partita è iniziata con 45 minuti di ritardo dal momento che le porte erano troppo basse: per risolvere il problema, si è dovuto scavare...

Partita in ritardo e con sconfitta

Prima sconfitta nel girone di ritorno per il Meda, che cade in casa per mano del Magenta. Una gara caratterizzata da una falsa partenza: la partita, infatti, è iniziata con 45 minuti di ritardo a causa delle porte troppo basse. Per riportare tutto alla regolarità si è dovuto scavare per creare la corretta altezza

Nonostante il ko di Bianchi (arretrato Laribi in difesa), il Meda attacca e fa la partita. Il più pericoloso Pozzoli, che impegna in un paio di riprese Taliento, super in particolar modo al minuto 21.

Nella ripresa la doppietta di Avinci indirizza la partita. Prima il colpo di testa, con il più classico dei gol non gol. Poi il tap in vincente dopo una punizione di Pedrocchi. Il Meda reagisce e riapre la partita cinque minuti dopo con Pozzoli, e i bianconeri hanno la super chance per pareggiare, ma Valtulina manda a lato di un nulla il bolide su punizione. Passano gli ospiti, per il Meda una sconfitta amara ma dalla quale si può e si deve ripartire.

Il tabellino

MEDA-MAGENTA 1-2

MARCATORI: 10’ st Avinci (Ma), 23’ st Avinci (Ma), 28’ Pozzoli (Me).

MEDA: Cassina, Martino, Orsi (41’ st Esposito), Laribi, Ambrosini, Bianchi (8’ pt Schinetti), Guarnaccia (45’ De Lauso), Lanzarini (41’ st De Vincenzi), Maugeri (15’ st Filomeno), Valtulina, Pozzoli. A disp. Chierico, Gualtieri, Molteni, Cappellini. All. Cairoli.

MAGENTA: Taliento, Decio, Sala, Ortolani, Nossa, Pedrocchi (36' st Perotta), Grillo, Papasodaro, Avinci, De Bernardi (25' st Favilla), Cominetti (30’ st Gatti). A disp. Ruta, Pecchia, Bettini, Ricca, Tondi, Basso Serati. All. Lorenzi.

ARBITRO: Mainini di Busto Arsizio.

AMMONITI: Cassina, Orsi, Laribi, Ambrosini, De Lauso, Filomeno (Me); Grillo, Favilla, Gatti (Ma).