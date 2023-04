Le ragazze del Cesano Maderno tra Toscana ed Emilia

Week end impegnativo per le ragazze della formazione brianzola dell'Sc Cesano Maderno Asd di patron Giuseppe Fontana: domenica 9 aprile trasferta in terra toscana a Ponte a Egola, San Miniato (PI) per la nuova edizione di Pasqualando; mentre lunedì 10 aprile nuovo turno di gare in Emilia Romagna a San Mauro Pascoli (FC).

Successi per Cesano Maderno

Per il trofeo Pasqualando, al via per le Esordienti primo anno 46 atlete di cui le portacolori Anita D’Alessandro, Giulia Lombardi, Irene Pancheri e Angelica Elizabeth Torres.

Circuito totalmente pianeggiante con 7 curve e lungo 2 km da ripetere 10 volte. Gruppo che viaggia regolare nella prima parte di gara con le atlete cesanesi che militano alla testa della corsa, per poi accendersi nel finale con Irene Pancheri che allunga e rimane in solitaria per due tornate del circuito prima di essere riassorbita a soli due giri dal termine.

È al suono della campana che un’atleta del GS Cicli Fiorin scatta e prende un centinaio di metri sul gruppo, tanto basta per permetterle l’arrivo in solitaria mentre alle sue spalle viene lanciata la volata finale che vede ben tre atlete cesanesi conquistare una piazza in top ten: Giulia Lombardi è per pochissimo ai piedi del podio, conquistando il quarto posto seguita alle sue spalle da Angelica Elizabeth Torres al sesto e Anita D’Alessandro al nono.

Per le donne allieve al via 91 atlete di cui le portacolori Giulia Beretta, Anna Colombo, Carlotta Colombo, Giulia Costa-Staricco, Sofia Farina, Letizia Pirola, Michela e Paola Zucca.

Venti le tornate del medesimo circuito, con gara che procede regolare come la precedente, nella prima parte per poi accendersi con diversi allunghi come quello della cesanese Sofia Farina che conquista il traguardo volante per distacco e quello messo in atto dalla compagna di squadra Anna Colombo.

L’allungo decisivo però, viene messo in atto nell’ultima tornata del circuito e anche in questo caso il gruppo viene sorpreso e tenta invano la rimonta, la migliore delle ragazze cesanesi è Giulia Costa-Staricco che sfiora la top ten di giornata sulla linea del traguardo.

La gara in Emilia Romagna

In Emilia Romagna si è svolto per il 33esimo Gran Premio della città di San Mauro Pascoli (FC).

Tradizionale circuito cittadino con finale tecnico per un totale di 25,2 km per le donne esordienti e 42 km per le donne allieve.

Al via per donne esordienti 116 atlete di cui le quattro portacolori cesanesi. Gara vivace che vede il gruppo scremarsi notevolmente passaggio dopo passaggio fino a dimezzarsi al termine della prova. Arrivo a ranghi compatti nonostante il tentativo di allungo di due atlete negli ultimi 300 mt, con la cesanese Giulia Lombardi che conquista il quarto posto assoluto e la vittoria tra le donne esordienti primo anno.

Anche per donne allieve, la gara viene accesa nella seconda parte da alcuni allunghi, mentre alcune cadute nella pancia del gruppo scremano e frazionano il plotone in più parti.

Nel gruppo di testa composto da una quarantina di unità rimangono le portacolori cesanesi Giulia Costa-Staricco, Giulia Beretta, Carlotta Colombo e Sofia Farina. Quest’ultima tenta l’uscita dal gruppo al penultimo giro con altre atlete ma il plotone le riassorbe prima del suono della campana che segnala l’ultima tornata. La migliore tra le ragazze del torrazzo, infine risulta essere Giulia Costa-Staricco che sfiora nuovamente la top ten di giornata chiudendo undicesima.