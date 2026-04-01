Un altro grandissimo risultato, l’ennesimo per una delle società storiche del pattinaggio nel panorama brianzolo. Nella meravigliosa cornice del Pala Bigi di Reggio Emilia, il gruppo Phoenix del Pattinaggio Cornate d’Adda si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano nella specialità Small Sincro.
Le ragazze del Pattinaggio Cornate sul tetto d’Italia
Una gara perfetta quella delle brianzole che, grazie al loro personal best nel punteggio tecnico (18,55) sommato ai 25,83 punti di components, hanno chiuso saldamente in vetta alla classifica con un total score di 44,38 davanti ai padroni di casa di Albinea, medaglia d’argento (con 36,73 punti) e agli abruzzesi dell’Aprutino Precision Team, terzi classificati (35,39).
“Questo titolo è frutto di un lavoro meticoloso e di una crescita tecnica maturata con il tempo – afferma Irene Dantes, allenatrice del gruppo insieme alla sorella Valentina e a Michela Cima– Le ragazze hanno pattinato con il cuore dall’inizio alla fine del programma e hanno dimostrato di volere e meritarsi questa vittoria”.
Un risultato storico per il sodalizio brianzolo che ha una storia recente in questa disciplina.
Le parole della presidente
“É una delle emozioni più forti che abbia mai vissuto in questi 15 anni alla guida del Pattinaggio Cornate d’Adda – aggiunge il presidente Valentina Merlo – La nostra società ha una lunga storia nel pattinaggio individuale, questo è il primo risultato importante che arriva da una specialità di gruppo, una sfida che solo 3 anni fa sembrava impossibile da vincere. Sono veramente grata per il lavoro svolto da tutte le ragazze della squadra e dai loro allenatori”.