Le ragazze del Torrazzo al Trofeo Rosa Interregionale

Nuovo appuntamento agonistico per le ragazze della S.C. Cesano Maderno che domenica 30 marzo hanno preso parte alla seconda tappa del Trofeo Rosa Interregionale 2025, a Castiglion Fibocchi (AR).

Percorso di 8 chilometri vallonato con tratti stretti e tecnici che si intervallano ad ampie strade con forte vento contrario.

Per le ragazze esordienti previsti 3 giri del circuito per un totale di 34 km, con al via le cesanine al completo guidate dalla secondo anno Nicole Bracco che veste per la prima volta in questa stagione la maglia rosa di leader della classifica della categoria. La gara vede sin dalla prima tornata il gruppo sgretolarsi in più plotoni con le ragazze di Guido Roncolato che pilotano la testa della corsa. Pochi i tentativi di allungo, e quel che rimane del gruppo, forte di una trentina di unità, lancia lunghissimo la volata finale con le cesanine che guidano la testa e mettono il secondo sigillo stagionale con la saviglianese Nicole Bracco.

Alle sue spalle la compagna di squadra Aurora Cerame conquista il quinto posto tra le donne esordienti primo anno, mentre Camilla Paravagna e Martina Pianta vengono di poco tagliate fuori dalla top ten di giornata.

Allieve

Gara completamente diversa per le ragazze della squadra di Cesano Maderno della categoria allieve. La gara è sin da subito accesa nonostante le 6 tornate del circuito, con il gruppo che immediatamente si sfalda e un drappello di 7 atlete prende il largo con la cesanese Giulia Lombardi tra loro. Il gruppo tiene le fuggitive a tiro per qualche chilometro per poi ricompattarsi in un paio di tornate. Qualche chilometro di andatura regolare e studio prima di vedere una nuova azione nella testa della corsa e questa volta è la varesina in maglia cesanese Letizia Parini a tentare l’allungo con altre due atlete. Il terzetto, rimasto poi un duo in qualche chilometro, viaggia di comune accordo e macina fino a 35” sul plotone rimanendo in avanscoperta per oltre 20 km. La vera reazione del gruppo avviene a due tornate dal termine quando vengono definitivamente riassorbite le fuggitive, e torna compatto al suono della campana che segna l’ultimo giro di gara.

Tentano nuovamente di alzare l’andatura le ragazze di Guido Roncolato che pilotate da Irene Pancheri guidano la testa e con Vivienne Cassata forzano l’andatura all’ultimo km, ma nulla da fare e la soluzione finale è a ranghi compatti con le cesanesi Emma Colombo e Carlotta Ronchi in prima fila nella volata finale mentre conquistano il 4º e 5º posto al traguardo, seguite dalla compagna di squadra Vivienne Cassata al 7º e Martina De Vecchi al 10º.

Una lunga trasferta per le ragazze di Patron Giuseppe Fontana, che continuano a mettersi in mostra nel panorama nazionale giovanile femminile.

Prossimi impegni

Il prossimo weekend di gare vedrà le ragazze del torrazzo dividersi su due fronti con le ragazze liguri Camilla Paravagna e Nicole Canu impegnate a La Spezia (SP), mentre il resto del team sarà di scena a Legnano (MI).

