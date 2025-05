Domenica 4 Maggio nuova trasferta per le ragazze della S.C. Cesano Maderno a Bovolone, in provincia di Verona, nel circuito tradizionale degli ultimi anni nella zona industriale da ripetersi più volte a seconda della categoria.

Le ragazze del torrazzo in gara a Bovolone: i risultati delle esordienti

Al via per le donne esordienti 153 atlete da tutta Italia che devono affrontare 7 tornate del circuito. Gara sin da subito attiva le ragazze di Cesano Maderno che militano nella testa del plotone e gestiscono la corsa: tentano più volte di forzare l’andatura e mandano in avanscoperta più atlete vincendo anche il traguardo volante a metà gara con Martina Pianta. Purtroppo un contatto con un’altra atleta, mette fuori gara la ligure Camilla Paravagna nelle prime tornate di gara.

Il finale è ancora una volta a ranghi compatti e vede il gruppo uscire dall’ultima curva guidato dalle maglie rosse della S.C. Cesano Maderno con una perfetta Nicole Bracco che sbaraglia le avversarie e si impone di forza prendendosi l’8ª vittoria stagionale. Alle sue spalle una sempre più precisa Aurora Cerame al primo anno in categoria, conquista un prezioso terzo posto assoluto sulla linea del traguardo vincendo così la classifica riservata alla categoria del primo anno.

Allieve

Gruppo numeroso anche per le allieve che partono in 132 e devono affrontare 15 giri del circuito. Gruppo che sin da subito viene sollecitato da attacchi e forte andatura, tant’è che a metà gara rimangono in corsa meno della metà delle atlete partenti.

Le ragazze del torrazzo militano nella testa della corsa e tentano qualche allungo nel finale ma l’arrivo ancora una volta è a ranghi compatti e l’unica cesanina che riesce a trovare lo spunto sulla linea del traguardo è Martina De Vecchi che centra nuovamente la top ten chiudendo in 8ª posizione.

Domenica nuova trasferta

Una prova soddisfacente per le ragazze di Guido Roncolato che adesso saranno di nuovo in gara domenica 11 maggio nelle Marche, a Corridonia (MC).