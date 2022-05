Giulia Costa Staricco dopo aver vinto la batteria dello Scratch e conquistato il secondo posto nella Corsa a Punti, è sesta nel torneo di velocità donne esordienti.

Ritorna il tradizionale appuntamento a Bianconese di Fontevivo (PR) per la formazione brianzola della S.C. Cesano Maderno guidata dal direttore sportivo Guido Roncolato. Dopo i buoni risultati raccolti al Velodromo di Dalmine nella prima prova in pista, si torna in strada. Giulia Costa Staricco dopo aver vinto la batteria dello Scratch e conquistato il secondo posto nella Corsa a Punti, è sesta nel torneo di velocità donne esordienti.

Le ragazze della S.C. Cesano Maderno impegnate nel trofeo Bussolati Asfalti

Domenica 8 maggio, ha preso il via il Trofeo Bussolati Asfalti riservato alla categoria donne esordienti e allieve sul circuito pianeggiante di 9,1 km. Le donne esordienti presenti sono 85, con il cielo che minaccia pioggia fin pochi minuti prima del via ma che fortunatamente risparmia le giovani atlete. Tre tornate del circuito per loro, con il gruppo che procede regolare e neutralizza gli allunghi alla testa della corsa. L’allungo decisivo viene però lanciato negli ultimi km di gara da Serena Zannoni (VO2 Team Pink) che arriva a guadagnare 12” all’ultimo chilometro, dietro di lei il gruppo tenta la rimonta ma si presenterà sul rettilineo d’arrivo con 4” di svantaggio.

È proprio l’atleta cesanese Giulia Costa Staricco ad imporsi con forza sul gruppo inseguitore, facendo suo il secondo gradino del podio. Bene anche le compagne di squadra Giulia Beretta e Christine Valseschini che concludono in gruppo la loro gara.

Per le donne allieve al via 76 atlete che devono percorrere 6 tornate del medesimo circuito per un totale di 55,3 km. Gara che viene resa subito attiva con vari allunghi, buona la prestazione delle ragazze cesanesi che si propongono negli attacchi di giornata. In questo caso però, nessun tentativo di allungo trova spazio sul finale di gara e il gruppo si presenta unito all’ultimo km per lanciare la volata a ranghi compatti, peccato per le portacolori cesanesi che non trovano lo spunto per conquistare il piazzamento. La migliore al traguardo è Letizia Pirola, che si prende la 12ª piazza.

Buona prova anche per giovanissime in maglia Cesano Maderno in gara a Brugherio: Anita D’Alessandro e Anna Caccia conquistano il 2º e 4º posto tra le G6; Beatrice Caccia è purtroppo costretta al ritiro a causa di una caduta tra i G3, non riporta fortunatamente danni.

I prossimi appuntamenti vedranno le ragazze allieve impegnate in settimana al Velodromo Francone e sabato 14 maggio saranno impegnate nella prima prova contro il tempo nella cronometro di Romanengo.