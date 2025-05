Tradizionale appuntamento annuale a Gazoldo per gli Ippoliti per le ragazze della Società Ciclistica di Cesano Maderno. Domenica 18 maggio è tornato infatti il Memorial Coffani con l’arrivo ormai consolidato negli ultimi anni davanti al Comune mantovano, e il circuito cittadino di 3 km da ripetere più volte a seconda della categoria.

Le ragazze della SC Cesano Maderno al Memorial Coffani

Tra le donne allieve gara veloce che vede il gruppo spaccarsi e riunirsi più volte prima della tornata finale che segna l’inevitabile arrivo in volata, con le cesanine che sbagliano il finale e sfiorano la top ten di giornata.

Finale decisamente più dolce per le colleghe esordienti che vedono la gara movimentarsi nella seconda metà, fin quando un’azione della portacolori cesanese Martina Pianta le permette di guadagnare alcuni metri sul gruppo. Tre chilometri al cardiopalma per l’atleta milanese che mantiene quanto distacco basta per potersi aggiudicare il trionfo sul traguardo, alle sue spalle il gruppo in forte rimonta vede la compagna di squadra Nicole Bracco regolare le avversarie conquistando il secondo posto seguita da Camilla Paravagna al quarto.

Martina Pianta conquista così la prima maglia della challenge dalla Postumia al Mincio, mentre Nicole Bracco consolida la sua leadership nel Trofeo Rosa donne esordienti secondo anno.

Gara sfortunata invece per la primo anno Aurora Cerame che viene purtroppo coinvolta in una caduta nel finale che la costringe al ritiro, fortunatamente senza conseguenze.

In gara anche a Torino

Da segnalare anche il secondo posto di Vivienne Cassata nella crono scalata di Corio (TO) sabato 17 maggio.

Una domenica dolce-amara per le ragazze di Guido Roncolato che adesso guardano già al prossimo weekend che con la gara di casa apriranno la settimana rosa a Cesano Maderno in attesa del Giro D’Italia.

Ora sguardo puntato al Trofeo Rosa Cttà di Cesano Maderno

Domenica 25 maggio infatti torna il Trofeo Rosa Città di Cesano Maderno in un circuito cittadino da ripetere 13 volte per le allieve con partenza ore 13,00 e 8 giri per le esordienti con partenza ore 15,00, circuito che giovedì 29 maggio verrà percorso dai professionisti nell’arrivo di tappa.

Per le tre vincitrici delle tre categorie saranno in palio le maglie rosa sponsorizzate da Corbo Christian Banca Mediolanum, LEACAR concessionaria Hyundai e SC CESANO MADERNO.

Tre i Trofei alle società prime classificate e il trofeo Comune di Cesano Maderno alla società meglio classificata nelle tre categorie, con omaggio per ogni atleta partecipante.