Le ragazze della SC Cesano Maderno entrano nel vivo della stagione

Una nuova settimana ricca di appuntamenti quella che hanno affrontato le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno che entrano nel vivo della stagione agonistica.

Le ragazze allieve hanno infatti preso parte in settimana alla 41º edizione della Tre Sere di Busto Garolfo dove fino all’ultima prova si sono date battaglia per la classifica generale che ha visto Giulia Lombardi concludere al secondo posto a pari punti del primo, Martina De Vecchi al 4º posto e Emma Colombo al 5º.

Domenica 15 giugno nuova trasferta per il team del torrazzo che ha preso parte al Trofeo Rosa di Montalto (AR). Percorso ampio e tecnico da affrontare sotto i 40º del caldo pomeriggio estivo.

Per le esordienti gruppo che procede compatto fino a metà gara per poi frantumarsi in un più drappelli con l’andatura che viene aumentata sul falsopiano che porta le atlete ad affrontare l’ultima parte di gara. I chilometri vallonati che collegano Ponticino a Laterina vedono formarsi un drappello di 14 atlete in testa alla corsa comprendenti le cesanine Nicole Bracco e Aurora Cerame, in maglia di leader delle classifiche riservate alle donne esordienti primo e secondo anno.

La salita finale verso Montalto (AR) ai due chilometri dall’arrivo vede il drappello di atlete allungarsi e aumentare l’andatura, e la soluzione è ancora una volta quella di una volata ma a ranghi ristretti con il traguardo posto in leggera ascesa. Ancora una volta impeccabile l’accelerazione di Nicole Bracco che mette il 13º sigillo in questa stagione. Alle sue spalle conclude il lavoro di squadra anche una splendida Aurora Cerame che nonostante problemi tecnici al cambio della bici, porta a termine la gara conquistando il secondo posto tra le primo anno mantenendo così la maglia di leader di categoria.

Gara dura anche per le donne allieve che devono affrontare 70 chilometri del percorso. Il gruppo si riduce notevolmente tornata dopo tornata e infine restano solo in 19 a giocarsi la vittoria tra cui le cesanine Emma Colombo, Carlotta Ronchi e Vivienne Cassata che riescono a cogliere un buon 6º posto proprio con quest’ultima.

Un buon momento per le ragazze di Guido Roncolato che si apprestano ad affrontare i primi grandi impegni della stagione.

Le atlete del torrazzo saranno di nuovo in gara questa settimana in pista dividendosi tra il Velodromo di Crema e il Francone di San Francesco al Campo (TO) per poi tornare domenica 22 giugno con l’appuntamento in strada a Cerbara (PG).