Trasferta di successo quella delle ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno guidate dal direttore sportivo Guido Roncolato, che hanno preso parte alla seconda prova di Coppa Italia e Trofeo Rosa a Bitonto (BA).

Le ragazze della Sc Cesano Maderno in trasferta a Bari

La gara prevedeva un circuito prevalentemente pianeggiante di 13,8 km da ripetersi più volte a seconda della categoria. Le prime ad aprire la giornata di gare sono state le donne esordienti primo anno, classe 2011, con al via le portacolori di Cesano Nicole Bracco, Ingrid Corno, Martina Pianta e Vittoria Vitillo. Gara che ha visto qualche debole tentativo di allungo nella tornata finale, con la volata che viene lanciata lunghissima dall’emiliana Pellegrino e la toscana Giovannetti che si prendono qualche metro sul gruppo giocandosi così la vittoria tra di loro, alle loro spalle chiude all’inseguimento la portacolori cesanesi Nicole Bracco che sale così sul terzo gradino del podio.

Vittoria per Giulia Lombardi

A seguire è il turno delle donne esordienti secondo anno, con Giulia Lombardi come unica rappresentante della società nella competizione. L’atleta cesanese milita nella testa della corsa e nonostante qualche tentativo di allungo, il gruppo si presenta ancora una volta a ranghi compatti all’arrivo dove Giulia lancia una perfetta volata finale che la vede conquistare di forza la sua seconda vittoria stagionale dopo il successo a Gussola (CR).

Giusto il tempo di festeggiare prima di buttarsi in una nuova gara perché sotto il massimo picco di sole delle ore 13, è il turno delle donne allieve ad affrontare 5 tornate del circuito per un totale di 69 km con al via per la formazione cesanese Vivienne Cassata, Emma Colombo, Giulia Costa-Staricco, Letizia Parini, Carlotta Ronchi, Michela e Paola Zucca. Prima parte di gara che vede il gruppo procedere regolare, anche a causa del gran caldo, per poi accendersi nelle tornate finali. La portacolori cesanesi Emma Colombo tenta l’allungo in solitaria negli ultimi 10 km di gara, ma un contrattacco vede evadere sei atlete tra cui la compagna Giulia Costa-Staricco. Le sei fuggitive macinano secondi preziosi sul gruppo, tanto da presentarsi all’ultimo km con 40” di vantaggio. La volata a ranghi ristretti ha visto primeggiare l’emiliana Orsi seguita dalla veneta Ballan che supera la cesanese Giulia Costa-Staricco col colpo di reni sulla linea del traguardo.

Un’intensa giornata di gare che ha visto le atlete di Patron Fontana conquistare soddisfacentemente un posto in tutti i podi di categoria, oltre alla prestigiosa vittoria aggiudicatasi.

Ora la gara al vigorelli di Milano

I prossimi impegni vedranno le ragazze del torrazzo in gara martedì 18 giugno al Velodromo Vigorelli di Milano, mentre Paola Zucca sarà al via mercoledì 19 giugno alla prova del Campionato Italiano di cronometro a Grosseto (GR).