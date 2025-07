Le ragazze della Sc Cesano Maderno protagoniste al Trofeo Rosa e al Trofeo delle Regioni

Ciclismo

Aurora Cerame conquista la sua 9ª vittoria stagionale in Toscana tra le primo anno; a Busto Garolfo ottime prestazioni per Martina Pianta, Vittoria Vitillo, Martina de Vecchi, Emma Colombo e Giulia Lombardi

La nuova tappa del Trofeo Rosa ha portato domenica 29 giugno le ragazze della S.C. di Cesano Maderno a Greve in Chianti. Un percorso vallonato caratterizzato dall’ascesa di 1,5 km del “Pontaccio” prima di scendere in picchiata verso il traguardo nel centro cittadino.

Per le donne esordienti quattro tornate previste del circuito per un totale di 34 km. È durante il secondo giro che sul Pontaccio prende vita l’azione decisiva lanciata da 3 atlete del secondo anno che si avvantaggiano sul gruppo tanto quanto basta per giocarsi il finale ristretto.

Alle loro spalle il gruppo inseguitore vede 3 cesanine nella testa della corsa con le secondo anno Martina Pianta e Nicole Bracco che pilotano la compagna più piccola Aurora Cerame verso la sua 9ª vittoria stagionale tra le primo anno, mentre loro conquistano il 4º e 5º posto tra le secondo anno.

Tra le allieve il gran caldo fa sì che gli organizzatori riducano di una tornata la gara, per un totale di 7 giri del circuito.

Anche in questo caso la competizione si accende dopo la metà di gara quando le cesanine aumentano l’andatura e spaccano in più frazioni il gruppo. Sono ben 5 le atlete del torrazzo che guidano la corsa nelle tornate finali e che continuano a selezionare le avversarie finché nella testa rimangono solo 4 atlete tra cui la cesanina Vivienne Cassata.

L’atleta di Guido Roncolato tenta di forzare nuovamente l’andatura sull’ultima ascesa, ma le compagne di fuga non le lasciano spazio e l’arrivo è in volata anche se ristretta con la cesanese che conquista il secondo posto sulla linea del traguardo. Le compagne alle sue spalle conquistano il 6º posto con Letizia Parini, il 7º con Emma Colombo, l’8º con Carlotta Ronchi e il 10º con Nicole Canu.

Una nuova prestazione corale per le ragazze del torrazzo che si arricchiscono di una nuova esperienza.

Trofeo delle Regioni

Ieri, martedì 1 luglio si torna in pista con la qualificazione nord del Trofeo delle Regioni.

Ben cinque le cesanine selezionate dai comitati di riferimento che si sono date battaglia al Velodromo di Busto Garolfo.

Tra le donne esordienti le cesanine Martina Pianta (CR Lombardia) e Vittoria Vitillo (CR Piemonte) conquistano il primo e secondo posto nell’Omnium; Martina Pianta in coppia con Maira Geroli (SC Busto Garolfo) conquista anche la vittoria nella prova Madison donne esordienti.

Tra le allieve Martina De Vecchi vince in coppia con Anna Bonassi (CR Lombardia) la velocità olimpica donne allieve. Terzo posto invece nella Madison donne allieve per la coppia cesanese Emma Colombo e Giulia Lombardi.

I prossimi appuntamenti vedranno le ragazze della S.C.Cesano Maderno impegnate sabato 5 luglio ai campionati italiani giovanili di Gorizia.