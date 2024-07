Le gare disputate nel weekend sono servite per testare umore e forma fisica in vista del grande impegno della stagione che si terrà nel fine settimana del 7 e 8 luglio: il Campionato Italiano di Lucca. E alla fine, come sottolineato dallo staff della SC Cesano Maderno, le sensazioni sono buone così come la forma fisica.

SC Cesano Maderno al Trofeo Binda

Le ragazze della squadra di ciclismo di Cesano Maderno nel corso degli ultimi giorni hanno preso parte alla 2ª edizione del Trofeo Binda a Cuveglio, in provincia di Varese. Prova valida per il campionato regionale lombardo e per il campionato provinciale di Varese.

La gara prevedeva un percorso ondulato e impegnativo con il giro finale caratterizzato dall’ascesa di 1,8 km. Nella gara riservata alle donne esordienti era prevista una tornata del circuito “basso” più una seconda comprensiva del finale per un totale di 29,6 km.

La gara vede fin da subito vede il gruppo scremarsi chilometro dopo chilometro, per poi entrare nel vivo sull’ascesa finale. È qui infatti che il gruppo si sfalda in più frazioni con la cesanese Nicole Bracco che giunge nel secondo gruppo inseguitore ottenendo così il secondo posto tra le donne esordienti primo anno mentre la compagna di squadra Giulia Lombardi è 13ª tra le secondo anno al traguardo.

Simile anche la gara delle donne allieve che vede il plotone marciare compatto nonostante la selezione sugli strappi che lo vede notevolmente ridotto ai piedi dell’ascesa finale. Al traguardo le migliori tra le cesanesi risultano essere Emma Colombo e Vivienne Cassata che conquistano il 10º e 11º posto. Con questa prova la portacolori cesanesi Emma Colombo si laurea così campionessa provinciale di Varese.

(Emma Colombo con la maglia di campionessa provinciale di Varese)

Le ragazze della SC Cesano Maderno si preparano al Campionato Italiano di Lucca

Buone dunque le sensazioni e buone prove per le ragazze del torrazzo che ora guardano al prossimo weekend dove dovranno affrontare il primo grande impegno della stagione: il sogno tricolore, il Campionato Italiano di Lucca.