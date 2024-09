Le Rane Rosse scrivono una nuova pagina della storia del Salvamento

La squadra agonistica In Sport Rane Rosse di Vimercate scrive una nuova pagina della storia del Salvamento laureandosi per la settima volta consecutiva Campione del Mondo per Club in piscina ai Mondiali 2024 che si sono svolti in Australia presso il Gold Coast Aquatic Centre.

Il primo successo di questa serie è arrivato a Berlino nel 2008, poi Alessandria d’Egitto 2010 in cui fu vinto il Medagliere Assoluto, Adelaide 2012, Montpellier 2014, Eindhoven 2016 e Adelaide 2018 (nel 2020 e 2022 i Mondiali non si sono disputati a causa della Pandemia da Covid19).

Una bellissima soddisfazione per la compagine vimercatese che ha conquistato 19 medaglie complessive, tra gare individuali e staffette, di cui 9 ori 5 argenti e 5 bronzi.

Ottima prova per Magalì Rousseau e per Francesco Ippolito che conquistano un titolo mondiale a testa nelle specialità 100 misti e 200 superlife saver. Medaglia d’oro anche per Lucrezia Fabretti nei 100 trasporto manichino e per Fabio Pezzotti nei 100 manichino pinne e torpedo. Altri tre titoli iridati arrivano dalle staffette 4x50 e 4x25 manichino femminile (Rousseau, Fabretti, Laurenti e Pirovano) e la 4x50 ostacoli maschile (Lassere, Ippolito, Mastrolilli e Locchi). Medaglie d’argento per Lucrezia Fabretti nei 200 ostacoli, per Davide Cremonini nei 100 trasporto manichino e per le staffette 4x25 manichino maschile (Locchi, Belloli, Francesco Ippolito e Mastrolilli), 4x50 mista (Ippolito, Laurenti, Locchi, Fabretti) e 4x50 mista femminile (Fabretti, Laurenti, Pirovano, Rousseau). Bronzo per Anna Pirovano nei 200 ostacoli, Simone Locchi nei 200 ostacoli e nei 50 trasporto manichino, Lucrezia Fabretti nei 100 misti, Chiara Costagli nei 200 superlife saver e per Magalì Rousseau nei 50 manichino.

Il commento di Claudio Magni, presidente di In Sport - Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta CONI (www.insportsrl.it) con esperienza quarantennale nel settore e più di 20 centri in 3 Regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto):

“è una vittoria che mi riempie di orgoglio. 7 titoli mondiali consecutivi rappresentano un risultato straordinario che premia l’impegno e la preparazione del nostro Staff Tecnico oltre che il talento dei nostri atleti e la passione delle loro famiglie. Tutto questo, peraltro, rispecchia il grande lavoro sul tema della sicurezza in acqua che stiamo portando avanti da tempo con i nostri Tecnici, introducendo nei nostri percorsi di formazione (fin da età molto giovanile) le tecniche proprie del salvamento acquatico. Colgo l’occasione per ringraziare le società sportive che hanno collaborato a questo prestigioso risultato con le quali mi sento di volere condividere il successo”.

In Sport Rane Rosse è stata protagonista anche del Campionato del Mondo per Nazioni portando quattro atleti alla competizione: Lucrezia Fabretti, Alessandro Gnecchi e Simone Locchi per l’Italia e Sofia Pojum per la Romania.

Tre medaglie individuali, tra le quali il titolo Assoluto nei 100 trasporto con le pinne, e tre in staffetta per Fabretti, una individuale e tre in staffetta per Locchi con la ciliegina sulla torta del record del mondo nella 4x25 trasporto abbassato a 1’03”51, e una individuale Youth per Pojum.

