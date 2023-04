Lesmo e Caponago festeggiano la promozione

Un filo sottile lega, in una domenica che resterà speciale, Lesmo e Caponago.

Lesmo festeggia la promozione

Due club meritori del territorio che, entrambi lontano dal campo di casa, hanno suggellato una stagione da incorniciare ottenendo la promozione alla categoria superiore.

Festeggia Lesmo che vince 3-2 sul campo della Giovanile Canzese e corona la cavalcata vincente nel girone C di Prima Categoria. Una marcia trionfale fatta da 63 punti in 28 giornate con 19 vittorie e 74 reti segnate.

Nel match che ha sancito l’ingresso in Promozione dalla porta principale, Lesmo ha potuto contare sull’ennesima doppietta di Achille Migliozzi che ha superato quota 20 gol e con ventuno reti si conferma capocannoniere del girone. In gol anche Alessio Guidone.

E Caponago fa lo stesso

Se Lesmo festeggia, Caponago fa lo stesso… Anche la Fonas giocava in trasferta, sul campo della Cambiaghese. Il 2-1 che porta la firma del sesto del stagionale di Federico Riu e del quarto di Davide Bisson, vale la matematica promozione in Seconda Categoria con l’invidiabile score di 61 punti in 26 giornate (19 le vittorie) con la cornice gradevole di 60 reti (26 di Lorenzo Savignano) messe a segno nelle porte avversarie. Per i ragazzi allenati da Dervishi Sokol un bel regalo alla società che vanta 45 anni di onorata attività.