Una vittoria serviva e una vittoria è arrivata, forse delle 26 la più dolce, la più agognata, quella che spalanca le porte verso la Serie C.

Lesmo, è fatta: la Serie C è roba tua

Una cavalcata perfetta, senza inciampi e con un percorso netto, complici un reparto offensivo straripante - 118 reti stagionali siglate - e le sole 7 subite grazie ad una difesa granitica che annovera tra le altre Noemi Vicini, fresca campionessa del Torneo delle Regioni. Terzino che ha fatto le fortune dell'armata di Ruggeri, per un organico creato con intelligenza, nel tentativo riuscito di allestire una rosa ricca in tutti i reparti. Una scelta quasi imbarazzante per la qualità delle opzioni che Andrea Ruggeri ha potuto adoperare in stagione. Dietro la solidità del tandem Piovani-Caspani si è arricchita con la crescita di Vismara, chiamata più volte a dar man forte ad una fase difensiva sempre efficace; stesso discorso per i terzini: si fa male Dadati? Ecco subito pronta una giovanissima Dell'Oro che tutto fa tranne che far rimpiangere l'ex Fiamma.

Come sa bene Ruggeri, vincitore con la Pro Sesto di tre campionati consecutivi, la forza di ogni squadra che vuole vincere sta nel centrocampo. Gli innesti di Galbusera, Ferraro ed una fuoriclasse come Seveso, unita alla capitana Postiglione, hanno garantito al Lesmo qualità e intensità al palleggio, così come un'esperienza fondamentale nella gestione di ogni incontro.

Il tutto poi condito da ben 35 reti confezionate dal solo reparto di centrocampo grazie agli inserimenti poderosi dell'ex Agrate, Ferraro, così come dalle soluzioni offensive offerte da Invernizzi, che ha sempre avuto modo di lasciare il suo timbro. Il grosso, in termini realizzativi, arriva però sempre dall'attacco: le conferme di Ostini, Possenti e Pirovano Rotini su tutte hanno permesso di avere basi solide in termini di gol.

Lesmo poi sempre più “Sarriano”, con l'altro pezzo pregiato del mercato estivo, Giulia Gatti, a prendere piede a supporto delle solite. È un successo che parte però da più indietro, nel 2016, quando la presidenza dell'allora AC Lesmo decise di acquisire il titolo del Besana per dare il via al progetto femminile. Un programma ed una storia sempre in crescendo con un percorso chiaro che oggi ha portato a trovre un posto un posto tra le grandi realtà dilettantistiche femminili d'Italia.