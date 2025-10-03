L’ex difensore del Monza ha firmato per la Folgore Caratese

L’ex difensore del Monza Luca Caldirola riparte dalla serie D e sposa la causa della Folgore Caratese. La società ha annunciato nelle scorse ore l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30

giugno 2026, dell’ex calciatore del Monza. Un innesto di spessore, esperienza e personalità per la retroguardia della squadra.

Il profilo di Luca Caldirola

Classe 1991, Caldirola cresce nel settore giovanile dell’Inter, club con cui debutta in prima squadra e conquista, nella stagione 2009-2010, lo storico triplete

nerazzurro, venendo inserito nella lista Uefa Champions League. Dopo l’esperienza all’Inter, intraprende una carriera internazionale che lo porta a vestire le maglie di Vitesse (Eredivisie),

Werder Brema e Darmstadt (Bundesliga), imponendosi anche nel panorama europeo.

In Italia, gioca con Cesena, Brescia, Benevento e Monza, con quest’ultima ottiene la storica promozione in Serie A nel 2022. Vanta, inoltre, numerose presenze nelle Nazionali giovanili

azzurre, dalla U17 fino all’U21, di cui è stato anche capitano. Da non dimenticare l’europeo dell’estate del 2013 con gli azzurrini sconfitti in finale dalla fortissima Spagna.

Arrivato alla Folgore Caratese per svolgere la preparazione estiva individuale, dopo i quattro anni al Monza, è rimasto colpito dalla serietà del progetto e dalla visione della società, decidendo ora di abbracciare ufficialmente i colori biancazzurri. Un innesto di spessore, esperienza e personalità per la retroguardia della squadra, che potrà contare su un giocatore abituato a palcoscenici importanti e pronto a mettere la propria leadership al servizio del gruppo.

Il presidente: Aveva offerte importanti, ma ha fatto una scelta di vita

“Aveva offerte, anche diverse e con budget importanti, da squadre di serie B anche di alta classifica – commenta il presidente Michele Criscitiello – ma ha deciso di restare in Brianza come scelta di vita. Sa benissimo che poteva fare altri anni di carriera, anche all’estero dove l’hanno cercato offrendo un ingaggio importante, ma ha apprezzato tanto la nostra società e la nostra organizzazione che ha ritenuto da massima categoria. Ovviamente alla domenica non andremo a giocare in certi campi, ma stiamo parlando di serie D dove ci dobbiamo sporcare i piedi senza mai tirarci indietro”.

Caldirola sarà uomo simbolo del progetto Folgore Caratese, come sottolinea lo stesso Criscitiello. “Abbiamo sposato prima l’uomo e poi il calciatore – afferma il numero uno della scoietà – ma è ovvio che ce lo godiamo in questi mesi di campionato, non è un progetto a breve scadenza legato a questa stagione di serie D. Caldirola è una figura centrale per il progetto Folgore e speriamo di godercelo per tanti anni”.

Dopo aver chiuso con un po’ di malinconia la sua avventura con la maglia del Monza, Caldirola rimane dunque nella sua amata Brianza. Da piccolo ha tirato i primi calci alla BaSe di Seveso e tornare a vestire una maglia del territorio ha un valore simbolico enorme. Con un sogno all’orizzonte: provare a portare i lambraioli tra i professionisti.