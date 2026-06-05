A partire dalla stagione sportiva 2026/2027 e per le successive due, le gare casalinghe della prima squadra dell’F.C. Como Women si disputeranno allo Stadio “Mino Favini – Città di Meda“.

L’F.C. Como Women trasloca allo Stadio Mino Favini di Meda

La scelta si inserisce all’interno di un percorso di crescita sportiva e strutturale del Club, con l’obiettivo di garantire alla squadra e ai propri tifosi un impianto funzionale, moderno e in grado di rispondere alle esigenze di un movimento in costante crescita e continua evoluzione.

Il trasferimento a Meda rappresenta un ulteriore passo in avanti sotto il profilo organizzativo e dell’esperienza che il Club è in grado di offrire ai propri tifosi, partner e stakeholder, grazie a una struttura dotata di ampi spazi dedicati all’intrattenimento, alla comunicazione con una sala stampa dedicata, all’ospitalità e ad altri servizi pensati per vivere l’evento sportivo in maniera sempre più completa. Un elemento distintivo del progetto è inoltre rappresentato dal contesto in cui si inserisce lo stadio: il “Mino Favini – Città di Meda” è infatti parte integrante di un impianto sportivo vivo e attivo durante tutta la settimana, frequentato quotidianamente da società sportive, atleti, famiglie e giovani del territorio. Una dimensione che consentirà al Club di sviluppare attività, iniziative ed eventi continuativi, andando oltre il giorno partita.

Obiettivi e sviluppo

Fra le diverse attività, il Club continuerà a sviluppare e potenziare la Stadium Experience, un’esperienza unica dedicata ai propri tifosi che ha rappresentato un unicum nel panorama calcistico italiano. L’obiettivo è quello di avvicinare sempre di più il territorio e la community ai valori del Club e delle sue calciatrici. Insieme a Medasport, da sempre impegnata nella promozione dei valori dello sport, verranno definite e sviluppate ulteriori attività che andranno sempre più in questa direzione.