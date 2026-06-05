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L’F.C. Como Women trasloca allo Stadio Mino Favini di Meda

Per le prossime tre stagioni sportive, la prima squadra femminile lariana disputerà le partite casalinghe in Brianza

L’F.C. Como Women trasloca allo Stadio Mino Favini di Meda

Meda · 05/06/2026 alle 15:34

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A partire dalla stagione sportiva 2026/2027 e per le successive due, le gare casalinghe della prima squadra dell’F.C. Como Women si disputeranno allo Stadio “Mino Favini – Città di Meda“.

L’F.C. Como Women trasloca allo Stadio Mino Favini di Meda

La scelta si inserisce all’interno di un percorso di crescita sportiva e strutturale del Club, con l’obiettivo di garantire alla squadra e ai propri tifosi un impianto funzionale, moderno e in grado di rispondere alle esigenze di un movimento in costante crescita e continua evoluzione.

Il trasferimento a Meda rappresenta un ulteriore passo in avanti sotto il profilo organizzativo e dell’esperienza che il Club è in grado di offrire ai propri tifosi, partner e stakeholder, grazie a una struttura dotata di ampi spazi dedicati all’intrattenimento, alla comunicazione con una sala stampa dedicata, all’ospitalità e ad altri servizi pensati per vivere l’evento sportivo in maniera sempre più completa. Un elemento distintivo del progetto è inoltre rappresentato dal contesto in cui si inserisce lo stadio: il “Mino Favini – Città di Meda” è infatti parte integrante di un impianto sportivo vivo e attivo durante tutta la settimana, frequentato quotidianamente da società sportive, atleti, famiglie e giovani del territorio. Una dimensione che consentirà al Club di sviluppare attività, iniziative ed eventi continuativi, andando oltre il giorno partita.

Obiettivi e sviluppo

Fra le diverse attività, il Club continuerà a sviluppare e potenziare la Stadium Experience, un’esperienza unica dedicata ai propri tifosi che ha rappresentato un unicum nel panorama calcistico italiano. L’obiettivo è quello di avvicinare sempre di più il territorio e la community ai valori del Club e delle sue calciatrici. Insieme a Medasport, da sempre impegnata nella promozione dei valori dello sport, verranno definite e sviluppate ulteriori attività che andranno sempre più in questa direzione.

“Questo cambiamento rappresenta un passaggio significativo nel percorso di evoluzione del Club e nasce dalla volontà di consolidare ulteriormente il rapporto con i nostri tifosi, aprendo nuove modalità di fruizione dell’evento sportivo – ha dichiarato Nicola Verdun, CEO di F.C. Como Women – L’obiettivo è quello di rendere ogni gara non solo un momento sportivo, ma un’esperienza capace di generare valore, identità ed intrattenimento, in linea con la visione che stiamo portando avanti”.

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