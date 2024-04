Limbiate supera Desio e si laurea campione Under 13

Al palazzetto del Centro sportivo comunale di Limbiate si sono disputate le Finali territoriali di Under 13 Maschile “6vs6” e “3vs3”.

La vittoria di Limbiate

Nel “3 contro 3” a contendersi il titolo di campione territoriale sono state quattro squadre che si sono affrontate con la formula del girone all’italiana: Zeroquattro Volley Limbiate, Billa Volley Milano, Desio Volley Brianza e Pallavolo Gonzaga Giovani.

Durante la mattinata, gli atleti delle quattro squadre finaliste del 3x3 si sono affrontati nella formula a concentramento e al termine delle partite la classifica finale ha deciso il vincitore. In questa stagione, i giovani limbiatesi sono riusciti ad imporsi su tutti gli avversari

conquistando il titolo di campioni con punteggio pieno di tre vittorie su altrettanti match. Seconda classificata è Desio che non riesce a replicare il successo dell’anno precedente. Terminano terzi i ragazzi di Gonzaga che, nonostante abbiano all’attivo più set vinti che persi, sono riusciti a conquistare solo il bronzo. A chiudere la classifica di quest’anno è la formazione di Billa che si piazza ai piedi del podio.

L'altra competizione

Nel “6 contro 6” la sfida per il titolo ha visto protagoniste Zeroquattro Volley Limbiate e A.S.D. Pallavolo Gonzaga Giovani con Desio Volley Brianza e Diavoli Rosa Brugherio in campo per il terzo posto.

Ad aprire le sfide del pomeriggio è la finalina per il 3°/4° posto del 6x6 che vede scendere in campo i sestetti dei Diavoli Powervolley e Desio. Il match parte bene per la formazione brugherese che conquista il primo set, i ragazzi di Desio sono però bravi a ribaltare il risultato conquistando l’ultimo gradino del podio vincendo 2-1 (22-25; 25-22; 25-19).

Il primo posto è stato conquistato durante l’ultima partita della giornata dai giovanissimi atleti di Gonzaga che, con una grande prestazione, si sono imposti sugli avversari di Zeroquattro con il punteggio di 2-0 (25-19; 25-16) negando loro il bis.

Il premio di MVP è andato ad Andrè Alemanno (Pallavolo Gonzaga Giovani).

Le prime tre squadre classificate di entrambe le formule accederanno alla fase regionale.